Зима начинается со льда

Пять дней большого фигурного катания, тысячи болельщиков, неожиданные результаты и первые снежинки над Екатеринбургом. Как прошёл этап Гран‑при России на УГМК‑Арене и почему этот турнир стал для города больше, чем спортивным событием.

Екатеринбург постепенно готовится к зиме. Но на УГМК‑Арене она, кажется, наступила раньше — под торжественную музыку, аплодисменты и скольжение коньков по льду. С 4 по 8 ноября здесь проходили соревнования Гран‑при России «Золото Урала»: сначала выступали юниоры, а 7 и 8 ноября за медали боролись взрослые спортсмены.

УГМК‑Арену открыли в марте 2025 года. Площадка вмещает более 12 тысяч зрителей на спортивных мероприятиях и позволяет Екатеринбургу принимать турниры всероссийского уровня.

Во время технического перерыва трибуны заполняли болельщики. Кто‑то держал плакат, кто‑то — игрушку, которую собирался бросить на лед после выступления.

Праздник начинался ещё в холле. Здесь детям делали аквагрим, а желающие могли нарисовать плакаты для спортсменов: организаторы подготовили ватманы, краски и другие материалы. Проходили автограф‑сессии, в том числе с Евгенией Медведевой.

Есть особенная тишина, которую сложно передать телевизионной трансляцией. Она наступает перед сложным прыжком. Еще секунду назад зрители аплодировали и выкрикивали имена фигуристов, но стоило спортсмену начать подготовку к элементу, как трибуны замолкали.

Особое напряжение вызывало парное катание. Во время выбросов, когда партнер подбрасывал партнершу над льдом, зрители затихали, а после удачного приземления раздавались аплодисменты.

Некоторые болельщики приходили с флагами с изображенными на них фигуристами. Среди плакатов выделялся семейный портрет Александры Трусовой, Макара Игнатова и их сына Михаила.

Отдельная традиция — мягкие игрушки, которые зрители бросают на лед после выступлений. Иногда они становятся настоящими символами фигуристов: если спортсмен однажды рассказал о любви к бананам или авокадо, поклонники могут подготовить целую коллекцию плюшевых фруктов.

Поддержку получали не только известные участники. Во время технических перерывов дети рисовали именные плакаты для других фигуристов.

А после прокатов собирать брошенные на лед игрушки выбегали маленькие фигуристки — девочки лет шести. 7 ноября взрослые фигуристы представили короткие программы, а 8 ноября — произвольные. Во второй день от каждого проката зависело итоговое распределение медалей.

После выступлений спортсмены вместе с тренерами ожидали оценок. На больших экранах шли замедленные повторы элементов и крупные планы участников. После ошибок фигуристы разводили руками, с досадой касались головы; в парном катании некоторые партнерши не сдерживали слез.

Одной из неожиданностей стало четвертое место Аделии Петросян. Трехкратная чемпионка России осталась за пределами пьедестала.

У мужчин победил Марк Кондратюк. Во время произвольной программы он жестами призывал трибуны поддержать его — и зрители отвечали криками и аплодисментами.

Серебряную медаль завоевал Глеб Лутфуллин, бронзовую — Макар Игнатов. В женском одиночном катании победила Камилла Нелюбова.

Одним из самых интересных для зрителей стало парное катание. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали золото с результатом 214,84 балла, опередив ближайших соперников более чем на 33 балла.

На юниорских соревнованиях стоило объявить участников из Свердловской области, как поддержка заметно усиливалась. С трибун кричали: «Вы сможете!», «Давайте!» — и громко аплодировали.

8 ноября Елизавета Лабутина, представлявшая Свердловскую область, откатала произвольную программу без падений. В этот день ей исполнилось 17 лет.

Во время награждения медалисты отправились на круг почета с цветами и наградами. К бортикам сбежались дети, протягивали ладони. Фигуристы проезжали мимо и давали им «пять»; некоторые болельщики успевали сделать фотографию или получить автограф.

«Золото Урала» стало для Екатеринбурга очередной возможностью показать, что уральская столица готова принимать крупные спортивные события.

Новая УГМК‑Арена приняла спортсменов, тренеров и болельщиков из разных регионов. Такие турниры привлекают гостей, дают повод рассказывать о Екатеринбурге в других городах и поддерживают интерес к местной туристической инфраструктуре.

На церемонии открытия губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о намерении региона побороться за право принять чемпионат России по фигурному катанию.

Для екатеринбуржцев такие соревнования — возможность увидеть профессиональный спорт, не уезжая из родного города. Для детей, которые сами занимаются фигурным катанием, — встретиться со своими кумирами.

После завершения соревнований зрители выходили с ярко освещенной арены под легкий ноябрьский снег. Позади остались пять дней выступлений, борьбы за медали и оваций.