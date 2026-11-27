УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. ЕВРАЗ запустил сервис льгот и привилегий для сотрудников уральских предприятий. Теперь работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК могут приобретать товары и услуги на специальных условиях, сообщает пресс-служба предприятия.

На онлайн-платформе собраны промокоды и скидки от ведущих федеральных и местных компаний: торговых сетей, фитнес-центров, медицинских лабораторий и онлайн-школ. Чтобы сервис был максимально полезен сотрудникам ЕВРАЗа, в нем появится больше предложений от компаний-партнеров Нижнего Тагила и Качканара: спортивных объектов, салонов красоты, лечебных центров, кафе и ресторанов. Сотрудники смогут получать скидки от 7 до 25% на разные товары и услуги, а также приобретать подарочные сертификаты для своих близких.

Доступ к сервису скидок открыт всем сотрудникам ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК после регистрации по электронной почте и номеру телефона. Пользоваться ресурсом можно через веб-версию или мобильное приложение.

«Запуск нового сервиса расширяет действующий социальный пакет ЕВРАЗа. Компания несколько лет подряд входит в рейтинги лучших работодателей России по версии Forbes и hh.ru. Суммарные инвестиции ЕВРАЗа в социальные программы по итогам 2025 года превысили 3 млрд руб. Гибкий подход к льготам позволяет учитывать реальные потребности разных категорий сотрудников», — сообщили в пресс-службе предприятия.