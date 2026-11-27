УрБК, Магнитогорск, 27.11.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил национальную премию «Приоритет-2026» в отраслевой номинации «Металлургия». Высокой оценки экспертного сообщества удостоена комплексная программа по повышению эффективности доменного производства.

Комплексная программа объединила несколько крупных проектов по снижению расхода кокса и модернизации оборудования доменного цеха, запуску новой воздухоразделительной установки в кислородном цехе и внедрению цифровой системы «Оптимальный чугун», сообщает пресс-служба комбината.

В 2024 году ММК ввел в эксплуатацию новую высокопроизводительную коксовую батарею № 12. Улучшение качества кокса, в том числе рост доли кокса сухого тушения, позволило оптимизировать работу доменных печей и увеличить объем потребляемого природного газа. Благодаря донастройке технологических параметров были снижены показатели расхода кокса и себестоимости чугуна. За последние два года потребление коксохимической продукции при производстве чугуна на комбинате снизилось на 16%, экономический эффект превысил 5,5 млрд рублей.

В 2026 году после масштабного ремонта запущена доменная печь № 7. Производительность агрегата увеличилась на 10% – до 1,1 млн тонн в год. В ходе работ здесь провели модернизацию комплекса воздухонагревателей. В результате температура горячего дутья была повышена до 1250 °С, что также обеспечило сокращение расхода кокса и снижение себестоимости чугуна.

В 2025 году введена воздухоразделительная установка (ВРУ) – основной объект кислородной станции № 6. У применяемого оборудования нет аналогов в России. Новая ВРУ обеспечила повышение эффективности первого передела и, в частности, доменного производства за счет увеличения процентного содержания кислорода в подаваемом в доменные печи дутье.

Еще одним направлением комплексной программы стал цифровой проект «Оптимальный чугун» — автоматизированная система для оптимального планирования и управления аглококсодоменным производством ММК. Система, состоящая из нескольких модулей, оценивает влияние входных параметров на общую эффективность доменного процесса, формирует план производства и переменную составляющую себестоимости чугуна. При этом она берет в расчет как универсальные показатели, так и отдельные характеристики каждой доменной печи. Данные можно корректировать с помощью методов машинного обучения.

Премию «Приоритет» вручают за достижения в области разработки и внедрения передовых отечественных технологий в различных отраслях промышленности. Группа ММК неоднократно становилась ее лауреатом. В 2025 году победу в номинации «Машиностроение» одержал проект по запуску цеха машиностроительной продукции (ЦМП), новое производство ориентировано на замещение импортных поставок.