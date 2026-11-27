УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В Екатеринбурге на кадастровый учет детский поставлен четырехэтажный детский сад № 1. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Здание находится на ул. Кольцевая, стр. 42а и имеет площадь 2192,2 кв. м. Кадастровый номер 66:41:0313007:1743. «Постановка на кадастровый учет – юридический шаг, закрепляющий его в Едином государственном реестре недвижимости. Благодаря этому социальные объекты имеют правовые координаты, которые являются основой для их безопасной эксплуатации, управления и дальнейшего развития», — отметил руководитель Управления Игорь Цыганаш.

По кадастровому номеру или адресу можно проверить наличие или отсутствие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости. Для этого можно открыть публичную кадастровую карту Росреестра, которая доступна всем желающим бесплатно на Портале пространственных данных Национальная система пространственных данных (НСПД).