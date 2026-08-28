Свердловский Росреестр поставил на кадастровый учет детский сад и школу

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. В Екатеринбурге на кадастровый учет поставлены детский сад и школа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Детский сад расположен в Октябрьском районе Екатеринбурга по адресу: ул. Паригория Суетина, строение 5. Общая площадь детсада — площадью 4520.8 кв. м. Школа находится в Ленинском районе на ул. Щорса, строение 16. Школа занимает площадь 32851.6 кв. м.

«Государственный кадастровый учет образовательных учреждений завершен. Это означает, что муниципалитет получает объекты с полностью определенными в ЕГРН параметрами, что является основанием для его эксплуатации», — отметил руководитель Управления Игорь Цыганаш.

Эксперт напомнил, что по кадастровому номеру или адресу можно проверить наличие или отсутствие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости. Для этого можно открыть публичную кадастровую карту Росреестра, которая доступна всем желающим бесплатно на портале пространственных данных Национальная система пространственных данных (НСПД).