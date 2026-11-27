УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Екатеринбург занял пятое место среди российских городов по улучшению качества медицинского обслуживания в 2021–2026 годах. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Финансового университета при правительстве РФ.

В первую десятку рейтинга вошел и Нижний Тагил, занявший шестое место, а также другие города: Владивосток, Ставрополь, Череповец, Калининград, Волжский, Киров, Чебоксары и Воронеж. Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, вошедшим в первую пятерку по этому направлению.

При этом общий индекс качества жизни в Екатеринбурге за пять лет увеличился на 8 пунктов — с 43 до 51. По этому показателю город занял 15-е место среди 57 городов, включенных в исследование.

Мониторинг проводился по нескольким направлениям, включая материальное благополучие населения, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, экологическую ситуацию, состояние дорожного хозяйства и работу ЖКХ.