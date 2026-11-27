УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Индекс качества жизни в Екатеринбурге за 2021–2026 годы увеличился на 8 пунктов — с 43 до 51. По этому показателю город занял 15-е место среди 57 российских городов, вошедших в мониторинг Финансового университета при правительстве РФ.

Наибольший прирост общего индекса за пять лет зафиксирован в Хабаровске — на 15 пунктов. В Воронеже и Саратове показатель вырос на 14 пунктов, в Чебоксарах и Тюмени — на 13 пунктов.

При этом Екатеринбург вошел в пятерку городов с наиболее заметным улучшением качества медицинского обслуживания. Нижний Тагил занял шестое место по этому направлению.

В мониторинге оцениваются материальное благополучие населения, доступность жилья, качество медицинского обслуживания и образования, экологическая ситуация, состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ и другие параметры городской среды.

Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100 на основе социологического мониторинга, открытой официальной статистики и других данных о положении дел в российских городах.