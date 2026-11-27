УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В Свердловской области в 2026 году 355 пациентов получили помощь фонда «Круг добра». Объем лекарственного обеспечения составил более 3,8 млрд руб. Поддержка фонда позволяет обеспечивать детей с тяжелыми редкими заболеваниями необходимыми дорогостоящими препаратами. Заявки на 2027 год уже направлены в фонд и одобрены.

Взаимодействие с «Кругом добра» — важная часть системы помощи пациентам с орфанными заболеваниями в регионе, которая дополняет возможности областной программы лекарственного обеспечения, сообщает департамент информполитики региона.

«Для семьи, в которой ребенок живет с редким заболеванием, возможность своевременно получать необходимое лечение имеет огромное значение. Фонд «Круг добра» помогает сделать дорогостоящую терапию доступной. Наша задача — заранее планировать потребность в лекарствах и обеспечивать преемственность помощи, в том числе при переходе пациентов на региональное лекарственное обеспечение», — отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Наряду с поддержкой фонда в Свердловской области действует региональная программа лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями. На 2026 год из областного бюджета на эти цели выделено более 760 млн руб. За 10 месяцев препараты получили 416 человек, в том числе 228 детей и 188 взрослых. Расходы за этот период составили 573 млн руб.

«С мая 2012 года при поддержке Минздрава Свердловской области на базе Областной детской клинической больницы функционирует Центр мониторинга больных орфанными заболеваниями среди детского населения Свердловской области. В течение года на ежедневной основе в Центре ведется работа по включению, исключению или изменению сведений о пациентах, страдающих редкими заболеваниями», — отметила заместитель главного врача по лечебной работе ОДКБ Ольга Кожевникова.

Региональная программа реализуется с 2013 года и обеспечивает терапией пациентов с 16 видами редких заболеваний. Важным направлением остается преемственность помощи: после достижения пациентами 19 лет финансовая нагрузка по их лекарственному обеспечению переходит с фонда «Круг добра» на областной бюджет, сообщили в департаменте.