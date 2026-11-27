УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Аэродромные службы аэропорта Екатеринбурга Кольцово проводят противообледенительную обработку каждого судна и продолжает устранять последствия циклона. Аэропорт работает без ограничений.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что сильный снегопад привел к особенно сильному обледенению самолетов, находящихся в аэропорту. «Из-за обильного снега эту процедуру приходится проводить дольше обычного, чтобы полностью очистить воздушное судно от наледи. В аэропорту сформирован запас необходимых материалов. Недостатка в специальных реагентах и технике нет. Аэропорт продолжает принимать рейсы, которые не смогли прибыть в свое время днем», — рассказали в Кольцово.

Увеличение времени обслуживания самолетов сказывается на расписании полетов. По данным онлайн-табло Кольцово на утро 27 ноября задержано порядка 11 рейсов на вылет. В частности, у совмещенного рейса FV 6122/SU 6122 в Сочи — вместо 05:05 вылет ожидается в 11:30.

Кроме того, «догорают» вчерашние задержки, которые перешли на 27 ноября: VJ 6856 (VietJet Air) на Фукуок — вместо 18:25 26 ноября на 14:00 27 ноября; UT 335 («ЮТэйр») в Советский — вместо 12:50 26 ноября на 11:25 27 ноября; FV 6892 («Россия») в Красноярск — вместо 12:10 26 ноября на 15:00 27 ноября, это почти сутки опоздания.

В Кольцово обращаются к пассажирам с просьбой следить за онлайн-табло.