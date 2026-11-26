УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Аэропорт Екатеринбурга Кольцово начал принимать и отправлять рейсы в сложных метеоусловиях. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В районе аэропорта продолжается снегопад. «Совместно с авиакомпаниями мы стабилизируем расписание. Просим пассажиров отслеживать статус рейса через онлайн-табло на сайте и на табло в терминалах»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

За ночь на аэродроме Кольцово выпало почти 12 см снега. Из-за непогоды аэропорт не смог принять несколько самолетов, а 24 авиарейсов пришлось задержать.

По данным онлайн-табло аэропорта на 13:50–14:00 26 ноября задерживается 23 вылета. В частности FZ 980 (Дубай) — задержка примерно на 9 ч. 40 мин. ожидаемое время около 12:00.

DP 406 (Москва, «Победа») — задержка около 9 ч. 20 мин., ожидаемое время примерно 15:10. Рейс в Санкт-Петербург («Победа») — задержка около 10 ч, ожидаемое время около 15:30, а рейс в Сочи — задержка около 12 ч 55 мин. ожидаемое время около 18:00.