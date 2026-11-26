УрБК, Москва, 26.11.2026. В сентябре 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 89,62 млрд руб. Объем новых средств, полученных заемщиками сверх суммы старого долга, достиг 72,62 млрд руб. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ),

По сравнению с августом 2026 года объем рефинансирования вырос на 3,0% (с 87,00 млрд руб.), объем новых средств — на 0,3% (с 72,43 млрд руб.). В годовом выражении объем рефинансирования увеличился на 79,7% (с 49,88 млрд руб. в сентябре 2025 года), а объем новых средств — на 85,2% (с 39,21 млрд руб.).

Доля кредитов, выданных для рефинансирования в банке первоначального кредитования, составила 52,8% от совокупного объема, или 47,33 млрд руб. На кредиты, выданные для рефинансирования в другом банке, пришлось 47,2%, или 42,28 млрд руб. При этом объем дополнительных средств сверх суммы, необходимой для покрытия старого долга, в банках первоначального кредитования составил 37,73 млрд руб. (52,0% от общего объема новых денег), в других банках — 34,90 млрд руб. (48,0%).

Заемщики, рефинансирующие кредит в своем же банке, берут в долг меньшие суммы, чем те, кто обращается в новую кредитную организацию. В сентябре 2026 года разница превысила 90 тыс. руб.: средний размер кредита наличными при «внутреннем» рефинансировании составил 458 тыс. руб. против 551 тыс. руб. при «внешнем». Срок рефинансирования почти не зависит от того, остается заемщик в своем банке или переходит в новый, и в среднем составляет 4 года и 8 месяцев.

В III квартале 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 269,86 млрд руб., объем новых средств сверх суммы старого долга — 219,49 млрд руб. По сравнению со II кварталом 2026 года объем рефинансирования вырос на 5% (с 257,12 млрд руб.), объем новых средств — на 6% (с 207,40 млрд руб.). По сравнению с I кварталом 2026 года рост составил 55%: с 174,13 млрд руб. и 142,00 млрд руб. соответственно.

Всего за 9 месяцев 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 701,11 млрд руб., объем новых средств сверх суммы старого долга — 568,89 млрд руб. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года объем рефинансирования вырос на 141% (с 291,47 млрд руб.), объем новых средств — на 104% (с 279,26 млрд руб.).