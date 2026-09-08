Объем рефинансирования кредитов наличными вырос на 120%

УрБК, Москва, 08.09.2026. Объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, в июне 2026 года вырос на 120,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 92,73 млрд руб. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с маем объем рефинансирования увеличился на 5,6% — с 87,78 млрд руб. Объем новых средств, полученных заемщиками сверх суммы старого долга, в июне составил 75,54 млрд руб., увеличившись на 9,1% за месяц и на 101,8% год к году. В июне 2025 года этот показатель составлял 34,13 млрд руб.

Более половины кредитов наличными, направленных на рефинансирование, заемщики оформляли в банке, где первоначально получили кредит. В июне на такое «внутреннее» рефинансирование пришлось 54,7% общего объема, или 50,73 млрд руб. На кредиты для рефинансирования в другом банке пришлось 45,3%, или 42 млрд руб.

При этом объем дополнительных средств сверх суммы, необходимой для погашения прежнего долга, при рефинансировании в первоначальном банке составил 39,78 млрд руб., или 52,7% общего объема новых средств. В других банках заемщики получили 35,76 млрд руб., или 47,3%.

За месяц средний размер кредита при рефинансировании в первоначальном банке составил 454 тыс. руб., тогда как при переходе в другую кредитную организацию — 512 тыс. руб. Таким образом, разница между средними суммами составила почти 60 тыс. руб.

Средний срок рефинансирования при этом практически не зависит от того, остается заемщик в первоначальном банке или переходит в другой. В среднем он составляет четыре года и восемь месяцев.

Во II квартале 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 256,68 млрд руб., увеличившись на 48% по сравнению с I кварталом, когда показатель составлял 173,84 млрд руб. Объем новых средств сверх суммы старого долга вырос на 46% — со 141,71 млрд до 207,45 млрд руб.

В годовом выражении объем рефинансирования во II квартале увеличился на 205% — с 84,18 млрд руб. во II квартале 2025 года. Объем новых средств вырос на 133% — с 89,19 млрд руб.

По итогам I полугодия 2026 года объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 430,52 млрд руб. Объем новых средств, полученных заемщиками сверх суммы старого долга, достиг 349,16 млрд руб.

По сравнению со II полугодием 2025 года объем рефинансирования вырос на 43% — с 301,36 млрд руб., объем новых средств — на 44%, с 243,02 млрд руб.

В сравнении с I полугодием 2025 года объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, увеличился на 209% — со 139,17 млрд руб. Объем новых средств вырос на 125% — со 155,28 млрд руб.