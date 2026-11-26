УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. В Свердловской области со II квартала 2027 года матери первенцев будут получать подарки с необходимыми вещами. Об этом заявила глава министерства здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Т. Савинова призвала женщин оставить сомнения и не откладывать рождение детей. Правительство Свердловской области и работодатели сделают все возможное, чтобы помочь семье решить финансовые вопросы, заявила министр.

«Финансовые меры поддержки хороши, когда они «ложатся на почву ценностных установок» в обществе и семьях. У нас много идей по видеоконтенту, когда мы будем заполнять все медиапространство успешными женщинами, имеющими детей: спортсменки, балерины, доктора наук. Тем самым мы хотим показывать, что дети являются безусловным невероятным ускорителем карьеры», — сказала Т. Савинова.

Согласно Уральской демографической доктрине, которую разработал губернатор Свердловской области Денис Паслер, с 1 января 2027года регион переходит к новой системе поддержки семей, которая объединит действующие и новые меры. В центре доктрины — не только прямые выплаты, но и решения, связанные с жильем, образованием, работой и повседневной организацией жизни родителей. Одной из основных мер станет изменение регионального материнского капитала. С 2027 года его будут предоставлять при рождении третьего и каждого последующего ребенка: 500 тыс. руб. — за третьего, 600 тыс. руб. — за четвертого, 700 тыс. руб. — за пятого, 800 тыс. руб. — за шестого и каждого следующего. Семьи смогут получить средства единовременно или ежемесячными выплатами в течение трех лет.