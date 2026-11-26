УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. В Свердловской области за 9 месяцев 2026 года объем выданных разрешений на строительство (РНС) вырос на 2% год к году и составил 1,8 млн кв. м. Это следует из материалов ДОМ.РФ.

Однако запуски новых проектов остались на уровне прошлого года (1,6 млн кв. м, 0%), а потенциал запусков на 1 октября 2026 сократился до 0,8 года при норме от 2 лет. Это один из самых низких показателей среди топ-10 регионов, что сигнализирует о риске дефицита предложения в среднесрочной перспективе.

В Тюменской области, напротив, наблюдается рост по всем ключевым показателям: выдача новых РНС за 9 месяцев выросла на 36% до 1,1 млн кв. м, запуски — на 16% до 0,8 млн кв. м. Потенциал запусков в регионе составляет 1,1 года (снижение на 0,5 года), что также ниже нормы, но выше, чем в Свердловской области.

В целом по России в III квартале 2026 года объем оформленных застройщиками РНС снизился на 19% год к году до 9,2 млн кв. м, говорится в аналитических материалах ДОМ.РФ. Всего за январь-сентябрь объем новых РНС составил 25,9 млн кв. м жилья — на 14% меньше прошлогоднего результата. Наиболее значительно сократили объемы топ-10 девелоперов: 2,3 млн кв. м, что вдвое меньше год к году.

«Снижение объема новых РНС в т.ч. связано с адаптацией застройщиков к охлаждению спроса — девелоперы концентрируются на продажах уже строящихся объектов. Это позволит подстроить предложение под текущий спрос и сохранить сбалансированность рынка», — поясняют в компании.

Отдельного внимания заслуживает обеспеченность запусков. В топ-10 регионов запас действующих РНС без проектных деклараций (ПД) составляет 1,2 года при норме от 2 лет. В Свердловской области показатель опустился до 0,8 года (–0,1 года к прошлому году), в Тюменской — до 1,1 года (–0,5 года). Оба значения ниже нормы, что создает риск сокращения предложения на рынке новостроек этих регионов в 2027–2028 годах.

По данным ДОМ.РФ, в III квартале 2026 года в Свердловской области продажи новостроек в денежном выражении остались на уровне прошлого года (46 млрд руб., 0%), а за 9 месяцев выросли на 16% до 133 млрд руб. В Тюменской области, напротив, продажи в III квартале снизились на 32% до 23 млрд руб., а за 9 месяцев — на 15% до 68 млрд руб.