В октябре выдача ипотеки в России ощутимо снизилась

УрБК, Москва, 10.11.2026. В октябре 2026 года банки предоставили 77 тыс. ипотечных кредитов на 305 млрд руб. Это на 11% меньше по количеству и на 18% по объему относительно среднемесячного уровня июля–августа, когда было выдано 86 тыс. кредитов на 372 млрд руб. Снижение связано с переходом банков на новые условия «Семейной ипотеки», сообщается в еженедельном дайджесте аналитического центра ДОМ.РФ.

Впрочем, по мере адаптации банков и заемщиков недельная выдача по «Семейной ипотеке» начала восстанавливаться: с 2,7 тыс. кредитов за 5–11 октября она выросла до 4,6 тыс. за 26 октября — 1 ноября. В целом за октябрь с господдержкой выдано 21 тыс. новых кредитов на 124 млрд руб., в том числе 14 тыс. на 86 млрд руб. по «Семейной ипотеке».

Рыночная выдача с июня почти не меняется — в октябре выдано 56 тыс. кредитов на 181 млрд руб. Сокращение выдач по программам с господдержкой привело к росту доли рыночных программ до 73% по количеству и 59% по объему — максимального значения по объему с марта 2022 года.

За 10 месяцев 2026 года банки предоставили 864 тыс. кредитов на 3,9 трлн руб. — на 24% больше по количеству и объему, чем за аналогичный период 2025 года. Основной прирост обеспечили рыночные программы: 472 тыс. кредитов (+75% г/г) на 1,5 трлн руб. (в 2,2 раза больше). На них пришлось 55% количества и 39% объема выдачи.

В свою очередь, запуски новых проектов жилищного строительства в октябре 2026 года снизились на 32% в годовом выражении — до 3,0 млн кв. м. Накопленный с начала года объем новых проектов перестал превышать уровень прошлого года и составил 32,1 млн кв. м (-1% г/г). Снижение девелоперской активности сконцентрировано в топ-10 регионах, где запущено на 10% меньше новых проектов (14,1 млн кв. м), чем год назад, тогда как в остальных субъектах запуски выросли на 8% (18,0 млн кв. м). В числе крупнейших регионов запуски в годовом выражении выросли только в Московской области (+44%), Ленинградской области (+42%) и Башкортостане (+37%).

Портфель строящегося жилья на 1 ноября 2026 года составил 121,5 млн кв. м (+4,2% с начала года). За 9 месяцев 2026 года введено 66,3 млн кв. м жилья, что на 13% ниже уровня прошлого года: снижение обусловлено сегментом ИЖС (41,4 млн кв. м, -21% г/г), тогда как ввод МКД вырос до 24,9 млн кв. м (+3% г/г).

Продажи в новостройках в сентябре выросли на 12% г/г, до 2,4 млн кв. м на сумму 495 млрд руб. Соотношение распроданности и стройготовности вернулось к уровню 70% на 1 октября 2026 года. Рост цен на первичном рынке в сентябре ускорился: строящееся жилье в России подорожало на 1% за месяц, а за 9 месяцев 2026 года — на 5,9% (на 0,8% в реальном выражении).

По прогнозу ДОМ.РФ, в целом за 2026 год будет выдано 0,95–1,05 млн ипотечных кредитов на 4,5–4,7 трлн руб. При этом ожидается существенное замедление годовой динамики ипотечной выдачи до конца года, в том числе из-за высокой базы ноября–декабря 2025 года. В результате выдача по итогам года сохранит уровень прошлого года.