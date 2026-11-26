УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ) направит почти 270 млн руб. на модернизацию системы выпуска чугуна доменной печи № 7. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проект обеспечит снижение потерь металла до 2 кг на тонну продукта. Годовой экономический эффект составит около 110 млн руб.

Инженеры комбината заменят главные желоба № 1 и № 2. По ним транспортируют жидкие продукты плавки и разделяют их на чугун и шлак. Новая трапецеидальная форма стабилизирует поток металла. Старая прямоугольная конструкция не обеспечивала эффективное отделение шлака.

«Проект разработан инженерами ЕВРАЗ НТМК. Техническое решение заключается в применении желобов с новыми геометрическими параметрами. Новая форма повышает качество разделения жидких продуктов плавки», — отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

На первом этапе специалисты заменили главный желоб № 2 и переустроили опорно-балочную систему. Работы заняли 18 суток без остановки доменной печи и снижения производственного плана.

До начала основных работ инженеры выполнили капитальный ремонт желоба № 1. Это обеспечило запас ресурса огнеупоров на период повышенной нагрузки. Также смонтировали воздуховоды аспирации, секции транспортного и сливного желобов, плиты перекрытия и металлоконструкции.

Второй этап проекта завершат в апреле и мае 2027 года. Он предусматривает замену желоба № 1. Это завершит перевод доменной печи № 7 на новую схему выпуска чугуна. Проект реализуется в рамках программы повышения эффективности производства и снижения потерь сырья.