Государственная пошлина — неотъемлемая часть процедуры получения государственных услуг. При этом нередко возникают ситуации, когда уплаченные средства подлежат возврату заявителю. Это процедура, которая на первый взгляд кажется простой. Успешный возврат госпошлины напрямую зависит от корректности поданных документов: неточности могут стать основанием для отказа.

Вместе с заместителем руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ларисой Шатуновой мы разберем, в каких случаях госпошлина подлежит возврату, на какие нюансы стоит обратить внимание при заполнении заявления и какими способами его можно подать.

— В каких случаях государственная пошлина за регистрацию прав подлежит возврату?

— Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в следующих случаях:

уплата государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено законодательством;

отказ лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в Управление;

отказ лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в Управление; прекращение государственной регистрации на основании заявлений сторон договора до внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) записи о сделке, о праве или об ограничении (обременении) права либо до принятия решения об отказе в государственной регистрации права.

— На что обратить внимание при подаче заявления на возврат государственной пошлины?

— При подаче заявления на возврат государственной пошлины необходимо обратить внимание на следующее. Первое — заявление подается плательщиком государственной пошлины, то есть лицом, в отношении которого совершено (должно быть совершено) юридически значимое действие, в отношении которого произведена оплата, согласно ст. 333.33 Налогового кодекса РФ. Второе — заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

— Что необходимо указать в заявлении о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины?

— В заявлении о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины указываются:

для физического лица — фамилия, имя, отчество (при его наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии);

для юридического лица — наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), код иностранной организации (КИО) (для иностранной организации).

Указываются лицевой или банковский счет (20 цифр), наименование банка получателя, банковский идентификационный код (БИК банка), корреспондентский счет банка (для юридического лица), реквизиты документа, подтверждающего перечисление платежа (дата, номер), адрес электронной почты (либо почтовый адрес при отсутствии электронной почты), телефон, а также причина возврата.

В заявлении о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины указываются реквизиты платежа, позволяющие идентифицировать его в системе ГИС ГМП: уникальный идентификатор начисления (УИН) (при наличии), дата, сумма, номер платежного поручения (при наличии) и (или) к заявлению прилагаются копии платежных документов.

В случае предъявления к возврату нескольких платежных документов физическим или юридическим лицом оформляется одно заявление на общую сумму.

В случае подачи заявления о возврате государственной пошлины представителем либо правопреемником заявителя, к такому заявлению прикладываются документы, подтверждающие полномочия представителя либо переход прав требования к правопреемнику заявителя (нотариально удостоверенная доверенность).

В случае если представитель хочет вернуть государственную пошлину на свой лицевой счет, в доверенности должно быть прописано «получение излишне уплаченной суммы государственной пошлины».

— В каких случаях плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, подлежит возврату?

— Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – плата), подлежит возврату в случаях: первое – если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН. При этом возвращается вся сумма внесенной платы.

Второе — в случае внесения в большем размере, чем предусмотрено законодательством, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы.

Возврат платы осуществляется на основании заявления плательщика, то есть лица, которое является плательщиком платежа по указанному платежному документу.

Заявление о возврате платы подается ее плательщиком через Единый портал, личный кабинет на сайте Росреестра, через офис МФЦ либо путем почтового отправления в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Уральскому федеральному округу».

— Какие данные указываются в заявлении о возврате платы?

— В заявлении о возврате платы указываются:

для физического лица — уникальный идентификатор начисления (УИН), уникальный присваиваемый номер операции (УПНО), банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, подавшему такое заявление, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при его наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии);

для юридического лица — наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), код иностранной организации (КИО) (для иностранной организации), уникальный идентификатор начисления (УИН), уникальный присваиваемый номер операции (УПНО).

Также лицевой или банковский счет (20 цифр), наименование банка получателя, банковский идентификационный номер (БИК банка), корреспондентский счет банка для юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего перечисление платежа (дата, номер), размер внесенной платы, адрес электронной почты заявителя (либо почтовый адрес при отсутствии электронной почты) и причина возврата.

К заявлению о возврате платы прилагаются документы, подтверждающие факт оплаты платежа (копии платежных документов). При наличии информации об уникальном идентификаторе начисления (УИН) в платежном документе и заявлении о возврате представление документов, подтверждающих внесение платы, не требуется.

В случае подачи заявления о возврате платы правопреемником плательщика к такому заявлению прикладываются документы, подтверждающие переход прав требования к правопреемнику плательщика (нотариально удостоверенная доверенность).

В случае если представитель хочет вернуть плату на свой лицевой счет, в доверенности должно быть прописано «получение излишне внесенной платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

— Как подать заявление на возврат?

— Заявление и документы можно направить почтовым отправлением по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а или предоставить в любой офис МФЦ.

С информацией о графике работы офисов МФЦ, порядке приема документов можно ознакомиться на их официальном сайте.

Также заявление о возврате госпошлины можно подать через личный кабинет на сайте Росреестра.

Образец заявления на возврат денежных средств размещен на официальном сайте Росреестра: Деятельность — Государственные услуги и функции — Кадастровый учет и (или) регистрация прав — Порядок уплаты и размеры госпошлины — Порядок возврата излишне уплаченной госпошлины.

На главной странице сайта и во вкладке «Порядок возврата излишне уплаченной госпошлины» необходимо выбрать регион «Свердловская область».

— Какие нюансы есть при подаче заявления?

— В случае если плательщиком является несовершеннолетний ребенок и родитель подает заявление на возврат, то свидетельство о рождении не является подтверждающим документом на возврат платы. Родителю необходимо к заявлению приложить письмо кредитной организации на официальном бланке с подписью руководителя и печатью организации (филиала), подтверждающее, что родитель является плательщиком по платежному документу. В письме должны быть прописаны фамилия, имя, отчество (полностью) и по конкретному платежному документу (дата, номер, УИН, сумма).

Заявление, поданное в личном кабинете на сайте Росреестра, должно быть подписано электронно-цифровой подписью.

Кроме того, заявление может быть написано в произвольной форме с указанием реквизитов банковского лицевого счета, на который следует вернуть денежные средства (наименование банка, БИК банка, наименование получателя, номер счета для возврата).