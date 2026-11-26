УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел объезд дворовых территорий и контейнерных площадок в Кировском, Октябрьском и Ленинском районах 25 ноября.

В выезде также приняли участие директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Брагин, представители районных администраций, управляющих и подрядных организаций и «Спецавтобазы», сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Первые два адреса включили в маршрут по итогам выездного приема граждан в Кировском районе. На ул. Маяковского, 29 жители подняли вопросы состояния дворового проезда, детской площадки и содержания территории.

После прокладки инженерных сетей строительная техника повредила покрытие проезда. В. Гейко поручил профильным службам совместно с «Водоканалом» решить вопрос о его восстановлении. Работы планируют провести весной. Управляющей компании поручили до конца недели демонтировать аварийный козырек над вторым подъездом и провести дератизацию, в том числе на контейнерной площадке.

Участники встречи обсудили и дальнейшее использование детской площадки, расположенной на муниципальной земле и не входящей в состав придомовой территории. Будет рассмотрена возможность ее временного использования жителями, а в перспективе — подбора другого участка с учетом планов развития территории.

На ул. Блюхера, 55 участники объезда рассмотрели обращение по поводу сквозного движения через двор. Районной администрации поручили изучить возможные варианты ограничения транзитного проезда. На ул. Бажова, 134 В. Гейко осмотрел двор, где завершается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Основные работы уже выполнены: на территории обустроены тротуары и детская площадка с игровыми комплексами. Приемку объекта планируют провести в ближайший понедельник.

Последней точкой объезда стала контейнерная площадка у дома № 85 на ул. Большакова. Участники обсудили ее содержание и организацию мест накопления отходов для расположенных рядом домов и учреждения. В. Гейко поручил департаменту жилищного и коммунального хозяйства совместно со «Спецавтобазой» подобрать места для отдельных контейнерных площадок, чтобы упорядочить сбор отходов и не допустить образования стихийных свалок.

«По каждому адресу пообщались с жителями, определили вопросы, которые необходимо решить, и поставили их на контроль. Через неделю соберем информацию о выполнении поручений», — подытожил В. Гейко.