УрБК, Москва, 26.11.2026. Четыре объединения российских ИТ-компаний попросили председателя сохранить для разработчиков программного обеспечения и поставщиков ИТ-услуг пониженные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) в регионах.

Об этом говорится в письме от 23 ноября, направленном председателю Совета федерации Валентине Матвиенко. пишет «Коммерсант».

Речь идет о поправках к Налоговому кодексу РФ, которые Госдума приняла в третьем чтении и направила в Совфед 23 ноября. Из-за принятых поправок с 2027 года ставки УСН для части компаний могут вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15%.

Федеральные льготы по страховым взносам и налогу на прибыль не компенсируют этот рост, поскольку относятся к другим платежам, подчеркивают представители отрасли.

По приведенным в обращении данным исследования «Руссофта», в 2025 году совокупная чистая прибыль российских разработчиков ПО сократилась на 34%, а у компаний с выручкой менее 375 млн руб.— на 49%. Инвестиции отрасли в развитие снизились на 37%, с 575 млрд до 360 млрд руб. Повышение налоговой нагрузки сильнее всего затронет небольших региональных разработчиков, считают авторы обращения. В связи с этим они просят сохранить за правительством право определять виды деятельности, для которых регионы могут снижать ставки УСН, и включить ИТ-отрасль в перечень на 2027 год. В качестве временной меры авторы письма предлагают сохранить действующие региональные льготы до 1 января 2029 года.

Письмо подписано исполнительным директором АПКИТ Николаем Комлевым, исполнительным директором АРПП «Отечественный софт» Ренатом Лашиным, президентом «Руссофта» Валентином Макаровым и директором Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрием Соколовым 23 ноября.