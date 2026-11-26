УрБК, Москва, 26.11.2026. Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 ноября выросли на 0,52% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 23 ноября составил 15,44% при общей инфляции за тот же период в 6,72%. Средняя стоимость литра бензина по стране на 23 ноября достигла 74,41 руб. (на 16 ноября — 74,15 руб.). Литр АИ-92 стоил 70,31 руб. (70,04 руб.), АИ-95 — 76,58 руб. (76,33 руб.), АИ-98 — 104,39 руб. (104,15 руб.).

Цены на дизтопливо с 17 по 23 ноября выросли на 0,78% после повышения на 0,49% с 10 по 16 ноября, на 0,33% с 3 по 9 ноября. До этого ДТ дешевело: на 0,15% с 27 октября по 2 ноября, на 0,05% с 20 по 26 октября, на 0,09% с 13 по 19 октября, на 0,04% с 6 по 12 октября и на 0,07% с 29 сентября по 5 октября.

Рост цен на дизтопливо с начала года составил 14,93%. Средняя цена ДТ на 23 ноября равнялась 87,73 руб. за литр (на 16 ноября — 87,09 руб.).

Неделей ранее, с 10 по 16 ноября, рост составлял 0,09%. До этого цены снижались: на 0,78% с 3 по 9 ноября, на 2,04% с 27 октября по 2 ноября, на 1,63% с 20 по 26 октября и на 0,69% с 13 по 19 октября. В начале октября рост был символическим — 0,01% с 6 по 12 октября, а с 29 сентября по 5 октября цены поднялись на 0,29%, отчиталось ведомство.