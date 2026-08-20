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Бензин в России с начала года подорожал более чем на 18%

УрБК, Москва, 20.08.2026. Потребительские цены на бензин в России с начала года по 17 августа выросли на 18,33%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,67%). Это следует из данных Росстата.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 18,41%. С 11 по 17 августа выросли относительно предыдущей недели на 0,51% после сокращения на 0,60% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

«За период с 11 по 17 августа 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 40 субъектах Российской Федерации, более всего в Красноярском крае — плюс 8,1%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва — минус 3,6%. В Москве за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило плюс 0,8%, в Санкт-Петербурге цены практически не изменились», — говорится в публикации статистического ведомства.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 17 августа была на уровне 76,38 руб. (на 10 августа — 76,04 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 72,49 руб. (72,17 руб.), АИ-95 - 78,58 руб. (78,21 руб.), АИ-98 — 101,89 руб. (101,78 руб.). Цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 августа снизились на 0,42%. Средняя цена ДТ в стране на 17 августа равнялась 88,48 руб. за литр (на 10 августа — 88,97 руб.).

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