УрБК, Москва, 26.11.2026. Потребительские цены в России в октябре 2026 года выросли на 0,99% после 0,35% в сентябре. Это следует из данных Росстата.

Рост оказался ниже ожиданий аналитиков, консенсус-прогноз которых составлял 1,09%и ниже недельной динамики, указывавшей на 1,11%. Высокая инфляция была ожидаемой на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 октября.

За январь–октябрь цены выросли на 6,08% против 4,81% за аналогичный период 2025 года. Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,87% с 6,35% на конец сентября (аналитики ожидали 6,97%).

Базовый индекс потребительских цен в октябре составил 100,47%, в годовом выражении — 105,81%. Продовольствие подорожало на 1,05% (год к году — 5,05%), непродовольственные товары подешевели на 0,17% (год к году — +5,58%), услуги выросли на 2,24% (год к году — +10,86%). Тарифы ЖКХ в октябре выросли на 9,18%, с начала года — на 13,23%. Бензин в октябре подешевел на 3,93% (с начала года — +16,34%).

По недельным данным, с 17 по 23 ноября инфляция составила 0,30% после 0,19% неделей ранее. С начала года к 23 ноября цены выросли на 6,72%. Годовая инфляция на 23 ноября ускорилась до 7,10% (по методике ЦБ) и до 7,17% (по методике Минэкономразвития). Плодоовощная продукция за неделю подорожала на 1,9%, огурцы — на 12,8%, бензин — на 0,52%, дизтопливо — на 0,78%.

ЦБ 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% и повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1–7,6% с 6,0–7,0%. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на 2026 год — 7,1%; большинство ожидает сохранение ставки в декабре.