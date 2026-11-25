УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Очень сильный снегопад и гололед ожидаются в Свердловской области в четверг, 26 ноября. Неблагоприятные погодные явления прогнозируются ночью и днем, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным Уральского гидрометцентра, циклон принесет в регион осадки объемом 12–20 мм, что составляет от 30% до 60% месячной нормы. Снег начнется на крайнем юге области во второй половине ночи, а днем распространится на центральные и северные районы. Меньше осадков ожидается на крайнем северо-западе и крайнем юго-востоке региона.

Температура воздуха в течение суток составит 0, -5 градусов, ночью на севере — -4, -9 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается от -4, -9 градусов; днем -2, -7 градусов.

Ветер западный, 4–9 м/с, с порывами до 15 м/с. Снегопады продолжатся и в последующие дни.