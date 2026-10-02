УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Мокрый снег ожидается в Свердловской области в выходные, а в ночь на 3 октября на северо-западе региона дождь может перейти в снег. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

В ночь на субботу в регионе усилятся осадки. На фоне формирования циклона атмосферный фронт, проходящий через Свердловскую область, станет малоподвижным. В результате дожди пройдут на большей части территории региона.

В тылу циклона в область начнет поступать арктический воздух. На северо-западе и западе Свердловской области мокрый снег может перейти в снег. К утру 3 октября вдоль северного участка границы Свердловской области и Пермского края ожидается установление снежного покрова.

В Екатеринбурге 3 октября ожидается дождь, температура воздуха составит около плюс 5 градусов ночью и плюс 7 градусов днем. 4 октября температура опустится до плюс 3 градусов ночью и плюс 5 градусов днем, также прогнозируется дождь.

Наиболее высокие шансы на снег в Екатеринбурге ожидаются утром и в первой половине дня 5 октября. В этот период в тылу уходящего на восток циклона на территорию региона будет поступать холодный воздух.

В центральных районах Свердловской области с 2 по 5 октября может выпасть 70-90 мм осадков. Речь идет о территориях в районе Нижнего Тагила, Алапаевска и Туринска.

После похолодания температура в Екатеринбурге начнет повышаться: 6 октября ночью ожидается около 0 градусов, днем — до плюс 8 градусов, 7 октября — плюс 2 и плюс 10 градусов соответственно, 8 октября — плюс 6 и плюс 11 градусов.

По итогам 1 октября в Екатеринбурге минимальная температура составила плюс 6,6 градуса, максимальная — плюс 18,1 градуса. Среднесуточная температура достигла плюс 11,8 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы.