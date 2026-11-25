УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Свердловский областной кожно-венерологический диспансер получил пять новых автомобилей «Лада Искра» для выездной работы врачей. Транспорт предоставлен при поддержке регионального министерства здравоохранения, сообщили в департаменте информационной политики области.

Специалисты диспансера работают в пяти муниципалитетах области, в том числе в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Красноуфимске. Новые автомобили позволят им быстрее добираться до пациентов и проводить раннюю диагностику заболеваний кожи, а также противоэпидемические мероприятия.

«Обновление автопарка стало не просто заменой старых машин – это возможность спасти или улучшить качество жизни свердловчан. Каждый выезд наших дерматовенерологов может дать шанс обнаружить рак кожи, когда он еще полностью излечим, или повлиять на предотвращение распространения инфекции в отдельной территории. Мы благодарны региональным властям за такое своевременное и необходимое решение», – отметила главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

С начала 2026 года специалисты диспансера совершили 160 выездов и осмотрели почти 7,5 тыс. жителей региона. В ходе обследований выявили три случая меланомы и 70 случаев немеланомного рака кожи.

В рамках противоэпидемических мероприятий медики провели 159 выездов, осмотрели 9,5 тыс. человек и ликвидировали 160 очагов распространения инфекций.

Работа диспансера соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Своевременное выявление злокачественных новообразований и повышенная онконастороженность позволяют повысить эффективность лечения и улучшить прогноз для пациентов.