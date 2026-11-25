УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Около 90% выпускников федерального проекта «Профессионалитет» в Свердловской области в 2026 году трудоустроились на первые рабочие места. Всего техникумы и колледжи региона окончили 4,5 тыс. участников проекта, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Промежуточные итоги трудоустройства выпускников и приемной кампании 2026 года обсудили на заседании регионального наблюдательного совета образовательно-производственных центров. Оно прошло в Областном техникуме дизайна и сервиса.

В этом году на базе техникума открылся кластер «Профессионалитета» по легкой промышленности. Он стал одним из семи новых кластеров, созданных в регионе.

«Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. На базе Областного техникума дизайна и сервиса в этом году был открыт кластер «Профессионалитета» по легкой промышленности. Он стал одним из семи новых кластеров, о которых ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это отличный пример перемен в инфраструктуре среднего профессионального образования в регионе. Область получила еще одну площадку, где будут готовить специалистов под конкретные запросы наших работодателей и гарантировать выпускникам первые рабочие места», — отметил первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

В 2026 году в рамках проекта 1,6 тыс. студентов получили специальности кластера «Машиностроение», более 1 тыс. — кластера «Металлургия и горно-металлургический комплекс». Еще 865 человек обучились по специальностям кластера «Туризм и сфера услуг», 526 — кластера «Педагогика», 334 — кластера «Строительство», 121 — кластера «Правоохранительная сфера и управление».

Региональный наблюдательный совет, который возглавляет А. Шмыков, координирует работу министерств, образовательных организаций и индустриальных партнеров. По данным регионального правительства, взаимодействие с предприятиями помогает готовить специалистов с учетом запросов работодателей и закрывать кадровые потребности ключевых отраслей экономики.