УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Около 70% жителей Екатеринбурга, продающих недвижимость, переезжают в более новое жилье. Об этом сообщил президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников в интервью ИАА УрБК.

По его словам, на рынке наряду со вторичным жильем представлены квартиры, которые были выведены на рынок не более трех лет назад и уже продаются повторно. Такие объекты он назвал «новой вторичкой».

В. Олейников отметил, что покупатели, продавая квартиры на вторичном рынке, часто приобретают жилье в новостройках. Кроме того, Екатеринбург интересен инвесторам из других регионов благодаря более низкому порогу входа по сравнению с Москвой.

«В Москве, например, квартира 12–15 млн, у нас, например, 5–6. И можно в ипотеку зайти с миллионом, а там, в Москве, нужно пять миллионов. Представляете разницу? Поэтому наш город и как инвестпроект очень интересен», — сказал он.

По словам В. Олейникова, спрос на жилье в Екатеринбурге поддерживает рост города и постоянная потребность жителей в покупке недвижимости.