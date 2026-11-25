Рынок недвижимости Екатеринбурга сталкивается с новыми вызовами: объем предложения в новостройках достиг 70 тыс. квартир, а изменение условий семейной ипотеки привело к снижению покупательского спроса примерно на 30%. При этом город продолжает расти, а покупатели становятся более избирательными и обращают внимание не только на стоимость жилья, но и на инфраструктуру, транспортную доступность и качество проектов. О том, как меняется структура спроса, почему вторичное жилье становится источником покупателей для новостроек и чего ждать от рынка в 2027 году, ИАА УрБК рассказал президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

— Как сейчас чувствует себя рынок недвижимости Екатеринбурга?

— Сейчас 8 000 квартир в продаже на рынке вторичного жилья и 70 000 квартир в стройке. Это рыночный максимум, к которому мы пришли. Теперь у риелторского сообщества есть вызов — как это все продать. Если мы посчитаем — а в месяц регистрируется примерно 2 000 квартир в ДДУ, — то за четыре года это все должно продаться.

Сегодня Екатеринбург входит в период, когда строительный масштаб перестает быть гарантией успеха. По объему строящегося жилья город обогнал Краснодар и уступает только Москве: в работе находится около 5,58 млн квадратных метров.

Для Екатеринбурга это особенно важный переход. Город уже доказал, что умеет строить много. Но масштаб сам по себе больше не создает спроса. Конкуренция смещается из плоскости «кто больше построил» в плоскость «кто лучше понимает клиента».

В этой среде выиграют те, кто умеет соединять три вещи. Первое — финансовую честность, понятный платеж, прозрачные условия и отсутствие скрытых рисков для покупателя. Второе — продуктовую точность — жилье не «вообще», а под конкретный жизненный сценарий: семья, инвестиция, переезд, первый дом, комфортная среда. И третье — человеческое доверие — способность объяснить сложное простым языком, не давить, а помогать человеку принять взвешенное решение.

Покупатель сегодня выбирает не только метраж, этаж и вид из окна. Он выбирает понятность платежа, уверенность в застройщике, качество среды, логистику, сервис и ощущение, что его интересы защищены. Именно здесь рынок недвижимости должен перейти от массовой продажи предложения к точной работе с запросом конкретного человека.

— Год назад вы говорили о том, что рынок уже вышел из кризиса. Как изменилась ситуация за текущий год?

— Начнем с того, что рынок не был в кризисе. Если говорить о динамике, то на самом деле город растет постоянно. В Екатеринбурге сейчас живет 1 600 000 человек — это официально, — я думаю, что неофициально тут находится еще больше людей, город растет. Сейчас в столице Урала есть постоянная потребность в покупке жилья. Люди более придирчиво выбирают ту недвижимость, где хотели бы жить.

У застройщиков новый вызов. Им нужно продавать сейчас не просто квадратные метры, а стиль жизни. Это инфраструктура, транспортная развязка, интересные объекты, красивые дома. Екатеринбург за последние 5 лет настолько быстро развивается, появляются настолько крутые проекты — людям интересно переезжать и жить в новых домах.

— Как сейчас распределяется спрос между первичным и вторичным рынками?

— У нас продается вторичная недвижимость и еще «новая вторичка». Это те объекты, которые не более трех лет назад вышли на рынок. По сути, это новое жилье.

— То есть квартиры, которые уже на старте продаж покупали и теперь продают повторно?

— Да, верно. Добавьте сюда еще новостройки. По статистике 70% екатеринбуржцев продают недвижимость и переезжают в другую, более новую. Еще вот на прошлой неделе несколько москвичей покупали у нас недвижимость как инвестиции. Почему? Потому что входной порог маленький.

В Москве, например, квартира 12–15 млн, у нас, например, 5–6. И можно в ипотеку зайти с миллионом, а там, в Москве, нужно пять миллионов. Представляете разницу? Поэтому наш город и как инвестпроект очень интересен. И люди, продавая вторичку, покупают первичку. Это тоже положительный фактор. И важно, что город строит жилье для своих жителей.

— Насколько высокая ключевая ставка сдерживает покупателей? Есть ли отложенный спрос?

— Люди уже начинают привыкать к высокому проценту: они берут ипотеку, хотя с каждым разом процент все увеличивается. Берут пока не на долгий срок, стараются погасить ипотеку максимально быстро.

— Как изменение условий семейной ипотеки повлияло на рынок?

— Если честно, рынок провалился. Если мы говорим про новостройки, там на 30% провалился покупательский спрос.

— Как застройщики будут реагировать на снижение спроса?

— Плохо.

— Что они будут делать в текущих условиях?

— У застройщиков есть решения: транш по ипотеке, отсрочки и так далее. Но нужно четко понимать, что это все за счет покупателя. Чудес не бывает. Если застройщик дает пониженную процентную ставку за счет банка, и это все вкладывается в цену квартиры. Но посмотрите, при этом все равно наш рынок рос все это время. Цена на недвижимость практически не падала. Поэтому, если мы берем инвестиционную квартиру, она уже через два-три года становится дороже. Я всегда одинаково отвечаю на вопрос заказчиков: «А когда лучше покупать?» — Когда потребность есть. Когда деньги есть, когда желание есть, когда есть семейная ситуация, тогда и нужно покупать.

— Стали ли менее распространенными мошеннические схемы на рынке недвижимости? Удалось ли рынку адаптироваться к этой проблеме?

— У нас уникальный город и очень сильное риелторское сообщество. И мы постоянно коммуницируем с органами внутренних дел. Мы каждый случай стараемся отследить. Поэтому здесь у нас этот показатель минимален. Я сейчас говорю про Свердловскую область.

— Чего ждать от рынка недвижимости в 2027 году: роста цен, стагнации или снижения активности?

— Центробанк прогнозирует снижение ключевой ставки. Я не знаю, как к этому относиться, но тем не менее мы будем очень рады, потому что от этого будет зависеть покупательский спрос. И мы ждем, конечно, каких-то новых решений от правительства, так как застройщиков важно поддержать, у них сейчас сложная ситуация.

Наша задача — продавать. Помочь покупателю купить интересный объект за хорошие деньги в кратчайшие сроки.