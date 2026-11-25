УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Покупательский спрос на новостройки Екатеринбурга после изменения условий семейной ипотеки снизился примерно на 30%. Об этом сообщил президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

«Если честно, рынок провалился. Если мы говорим про новостройки, там на 30% провалился покупательский спрос», — сказал он.

По словам В. Олейникова, застройщики используют различные инструменты для привлечения покупателей, в том числе траншевую ипотеку и отсрочки платежей. Однако такие предложения могут отражаться на стоимости жилья.

«Но нужно четко понимать, что это все за счет покупателя. Чудес не бывает. Если застройщик дает пониженную процентную ставку за счет банка, и это все вкладывается в цену квартиры», — отметил он.

При этом, по словам президента Уральской палаты недвижимости, цены на жилье в Екатеринбурге в последнее время практически не снижались.

В. Олейников также сообщил, что часть покупателей продолжает оформлять ипотеку, несмотря на высокие ставки, и старается погасить кредит в максимально короткие сроки.