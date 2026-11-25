УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Объем предложения в новостройках Екатеринбурга достиг 70 тыс. квартир, еще около 8 тыс. объектов выставлено на продажу на вторичном рынке. Об этом сообщил президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

«Это рыночный максимум, к которому мы пришли. Теперь у риэлторского сообщества есть вызов — как это все продать», — сказал он.

По словам В. Олейникова, при регистрации около 2 тыс. договоров долевого участия в месяц имеющийся объем предложения может быть реализован примерно за четыре года.

Он отметил, что при выборе жилья покупатели стали внимательнее оценивать не только стоимость и площадь квартиры, но и инфраструктуру, транспортную доступность и качество проекта.

«У застройщиков новый вызов. Им нужно продавать сейчас не просто квадратные метры, а стиль жизни. Это инфраструктура, транспортная развязка, интересные объекты, красивые дома», — сказал В. Олейников.

По его словам, конкуренция между застройщиками смещается от объема строительства к работе с потребностями покупателей.