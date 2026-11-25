УрБК, Москва, 25.11.2026. Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» одобрил вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса о делистинге акций и прекращении публичного статуса компании.

Из сообщения девелопера на сайте раскрытия информации следует, что также рассматривается вопрос о выкупе акций из-за предстоящего делистинга.

На фоне этой новости акции ЛСР на 17 часов по мск упали на 13%, до 737 руб.

За I полугодие 2026 года чистый убыток ЛСР по МСФО составил 57,56 млрд руб. Это почти в 23 раза больше год к году. Выручка увеличилась на 0,7% — до 97,1 млрд руб.

ЛСР — строительная и девелоперская компания, основанная в 1993 году. Компания работает в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Сочи и других регионах. С Мосбиржи уже ушел ПИК, а до этого — «Инград».