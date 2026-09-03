ПИК, ЛСР и еще шесть застройщиков совокупно сократили выручку свыше 12%

УрБК, Москва, 03.09.2026. В январе–июне 2026 года восемь крупных застройщиков, отчитывающихся по МСФО, совокупно сократили выручку на 12,1% год к году, до 699,8 млрд руб. Такие данные приводит «Коммерсантъ» на основе отчетностей компаний.

Серьезнее всего выручка снизилась у группы «Самолет» — на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Следом — А101, сокративший показатель на 18,2%, до 60,4 млрд руб., ПИК, выручивший 290,1 млрд руб. (меньше на 11,6%), и «Эталон» (снижение на 9,6%, до 54,4 млрд руб.). Результаты по чистой прибыли еще более выразительные — девелоперы либо сократили прибыль, либо получили убыток. Группа ЛСР получила убыток 57,6 млрд руб., в 23 раза больше, чем годом ранее. В компании это объяснили признанием обесценивания по некоторым активам, а также выросшими процентными выплатами по кредитам. Все перечисленные застройщики работают в Екатеринбурге, за исключением ПИК. Компания объявила ушла с рынка уральской столицы в начале года.

Убыток «Самолета» составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее, «Пионера» — 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 96 млн руб., «Эталона» — 13,2 млрд руб. (на 6,4% меньше год к году). Чистая прибыль «Инграда» сократилась на 73%, до 1 млрд руб., А101 — на 53,7%, до 6,3 млрд руб., группы ПИК — на 49,8%, до 14,7 млрд руб., GloraX — на 30,4%, до 1,6 млрд руб.

Эксперты объясняется такую динамику снижением продаж новостроек в Москве — на 27%. Однако это не помешало получить топ-менеджменту строительных холдингов щедрые вознаграждения: суммарно за полугодие они увеличились более чем на треть, пишет издание.