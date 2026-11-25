УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Правительство Свердловской области заключило меморандум о взаимопонимании с госкомитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, сообщает департамент информполитики региона.

Документ подписали 24 ноября в Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков и заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Татьяна Столярова.

«Для нас принципиально важно не просто поддерживать существующие деловые контакты, а создавать новые производственные цепочки, расширять технологическое взаимодействие и находить точки соприкосновения, которые будут приносить реальную экономическую пользу обеим сторонам», — отметил А. Шмыков.

Документ формирует основу для системного взаимодействия по целому ряду перспективных направлений. Среди них машиностроение и робототехника, биотехнологии, нанотехнологии, искусственный интеллект и другие современные технологии. Особо выделено развитие прямых контактов между научными организациями, предприятиями и представителями деловых кругов двух территорий.

Меморандум также предусматривает проведение совместных консультаций, семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на развитие научно-технического и инновационного потенциала.

Перед церемонией подписания на рабочей встрече А. Шмыков и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич договорились укреплять сотрудничества в сфере промышленности, энергетики и агропромышленного комплекса.

Стороны отметили высокую динамику взаимных поставок и производственной кооперации: в частности, свердловские предприятия готовы предложить белорусским коллегам компетенции для реализации госпрограммы «Устойчивая энергетика».

В свою очередь, Республика Беларусь остается важным партнером для Среднего Урала – от обеспечения почти 70% потребностей региона в замене лифтового оборудования до поставок сельскохозяйственной техники, надежность которой уже высоко оценили уральские аграрии.

«Сотрудничество Беларуси и Свердловской области демонстрирует устойчивую положительную динамику: товарооборот растет уже шесть лет подряд, а его объем в 2025 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Уверен, что новые договоренности в промышленности, энергетике, науке и образовании придадут дополнительный импульс нашему партнерству», — отметил В. Каранкевич.

Особое внимание участники уделили вопросам развития человеческого капитала: для обеспечения кадрами реального сектора экономики стороны договорились об активизации обмена опытом в сфере среднего профессионального образования.