УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Интернет-трафик на сайт телеканала «Матч ТВ» в Свердловской области в октябре вырос на 36% по сравнению с сентябрем, а интерес к спортивным новостям на сайтах увеличился на 10%. Об этом свидетельствуют данные аналитики «МегаФона», основанные на обезличенной статистике абонентов.

Наиболее заметно интерес к спортивному контенту вырос среди женщин: объем потребляемого ими трафика увеличился на 58%. У мужчин показатель вырос на 18%, при этом на них приходится 73% аудитории спортивного контента.

По возрастным категориям лидерами по динамике стали пользователи 18–24 лет: в октябре они увеличили потребление трафика на спортивные трансляции в два раза относительно сентября. Среди абонентов 25–34 лет рост составил 75%, в группе 35–44 лет — 36%.

Наибольший прирост трафика в октябре аналитики зафиксировали на телеканале «Матч ТВ» — на 43% по сравнению с предыдущим месяцем. Максимальная нагрузка пришлась на 8 ноября, когда состоялся этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае. Призовые места на соревнованиях заняли российские фигуристы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. В Екатеринбурге в это время проходил этап Гран-при России «Золото Урала». Также зрители следили за чемпионатом мира по спортивной борьбе в Астане 26 октября.

«Для нас важно сделать так, чтобы свердловчане могли смотреть важные видео в любое время и независимо от местонахождения. Поэтому компания планомерно совершенствует сеть, анализируя нагрузку и учитывая потребности пользователей. Так, с начала 2026 года в регионе построили и модернизировали уже около 200 телеком-объектов в крупных городах и небольших населенных пунктах», — сообщил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

По данным компании, в ноябре наиболее популярными днями для просмотра телевизионного контента стали воскресенье и понедельник. Наименьший интерес к трансляциям и записям передач фиксировался по четвергам.