УрБК, Магнитогорск, 24.11.2026. В Магнитогорске состоялась презентация мобильного выставочного комплекса Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) для специалистов Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Представители завода продемонстрировали действующие электротехнические щиты и стенды с оборудованием, которое может применяться для модернизации инфраструктуры промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».

В экспозиции мобильного выставочного комплекса представлена линейка продукции КЭАЗ: модульные автоматические выключатели, кнопки и сигнальные лампы, автоматические выключатели в литом корпусе, блоки автоматического ввода резерва (АВР), силовые автоматические выключатели, а также российские программируемые логические контроллеры (ПЛК) и программируемые реле.

В рамках презентации специалисты КЭАЗ провели обучающий семинар для сотрудников различных подразделений комбината. Участники ознакомились с конструктивными особенностями электротехнического оборудования и обсудили его технические характеристики с инженерами завода.

«С нашими партнерами с Курского электроаппаратного завода мы сотрудничаем уже более шести лет – это один из ведущих российских разработчиков и производителей электротехнического оборудования и систем автоматизации. Предприятие специализируется на выпуске низковольтной и средневольтной аппаратуры полного цикла. Мы планируем провести поэтапную замену устаревшего оборудования на новое в течение ближайших лет», — подчеркнул ведущий специалист по электротехническому оборудованию управления сменного оборудования ММК Иван Ромазан.

Отдельное внимание в экспозиции уделили решениям КЭАЗ для ретрофита — замены устаревших электротехнических аппаратов на современные изделия без необходимости полной замены шкафов и ячеек. Такой подход позволяет обновлять оборудование с сохранением существующей инфраструктуры.

«Это особенно актуально для тех подразделений ММК, где эксплуатируется оборудование с длительным сроком службы. Первые поставки ретрофитов на комбинат были осуществлены в 2025 году. Мы планируем развивать это направление», — отметил менеджер по продажам КЭАЗ Михаил Тюрин.

Трехстороннее стратегическое соглашение между ММК, КЭАЗ и Торговым домом «Электротехмонтаж» (ЭТМ) было подписано на международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2026». Презентация мобильного выставочного комплекса стала следующим шагом в развитии сотрудничества. Совместная работа компаний направлена на расширение применения отечественного электротехнического оборудования, развитие импортозамещения и формирование долгосрочного технологического альянса, рассказали в пресс-службе.