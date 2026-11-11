ММК, КЭАЗ и ЭТМ подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Магнитогорск, 11.11.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»), Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) и Торговый дом «Электротехмонтаж» (ТД «ЭТМ») подписали трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение стороны утвердили на полях международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2026». Подписи под документом поставили коммерческий директор ПАО «ММК» Алексей Кузьмин, управляющий директор коммерческого блока АО «КЭАЗ» Петр Метелев и директор департамента продаж «Заказчики» АО «ТД «ЭТМ» Григорий Дугин, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Соглашение направлено на укрепление кооперации при реализации инфраструктурных проектов и развитие импортозамещения ПАО «ММК». Стороны также намерены сформировать долгосрочный технологический альянс, выстроить устойчивую цепочку поставок критически важного электротехнического оборудования и обеспечить технологическую независимость производственного цикла.

Соглашение определяет основные принципы сотрудничества сторон, в том числе условия гарантийного и сервисного обслуживания оборудования КЭАЗ и порядок согласования сроков производства и поставки продукции завода для проектов и потребностей ММК.

«Импортозамещение в области электротехнического оборудования и создание надежных цепочек поставок в этой сфере — важная задача для бесперебойной работы нашего металлургического комплекса. Уверен, что подписанное соглашение объединит компетенции металлургов и электротехников и создаст надежный задел для стабильного развития наших компаний на годы вперед», — подчеркнул А. Кузьмин.

«Развитие отечественной промышленности требует формирования устойчивых и тесных связей между заказчиком, производителем и дистрибьютором. На этой основе мы решаем задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. Стратегическое соглашение с ММК и ЭТМ позволит наладить эффективное взаимодействие в части поставок и эксплуатации оборудования, оперативно решать возникающие технические вопросы. Убежден, что документальное подтверждение нашего партнерства откроет перспективы для реализации амбициозных проектов в интересах металлургического комплекса», — отметил П. Метелев.