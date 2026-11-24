УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), подтвердил статус лидера в сфере сохранения промышленного исторического наследия.

Музейно-выставочный центр (МВЦ) предприятия получил диплом лауреата VIII Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Промышленный маршрут» за проект «Труба зовет!». В пресс-службе предприятия сообщили, что в этом году конкурс, направленный на популяризацию историко-культурных ценностей и просвещение в сфере промышленного наследия, объединил участников из 60 городов семи федеральных округов России. В финал премии вышли 75 организаций, представивших 120 проектов в 16 номинациях.

Промышленный маршрут «Труба зовет!», открытый для широкой аудитории в 2025 году, позволяет всем желающим из Свердловской области и других регионов России посетить действующие цеха предприятия. Шестикилометровый маршрут разработан заводскими специалистами совместно с технологами и прошел экспертную оценку кафедры социально-культурного сервиса и туризма УрФУ.

Программа включает посещение пяти залов МВЦ ПНТЗ, стана непрерывной прокатки труб, интерактивного центра в трубопрокатном цехе № 8, а также производственных участков и склада готовой продукции цеха по выпуску труб нефтяного сортамента. Во время автобусного трансфера гости знакомятся с инфраструктурой завода, включая автономную тепловую электростанцию и инновационный комплекс очистных сооружений «AQA Генезис». Экскурсионные группы формируются один раз в месяц, запись на маршрут осуществляется по электронной почте: promturism-pntz@tmk-group.com.

«Труба зовет!» — это не просто экскурсионный маршрут, а живой мост между богатой индустриальной историей ПНТЗ и новым поколением. Эта высокая оценка подтверждает: мы не только бережно сохраняем наше наследие, но и делаем современные высокотехнологичные производства открытыми для общества», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

«Мы создавали промышленный маршрут с амбициозной целью — показать, что современное металлургическое производство может быть понятным для каждого, зрелищным и вдохновляющим. Восторженные отзывы гостей и растущий интерес к экскурсиям подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, делая историю завода живой и доступной для каждого. Статус лауреата премии — это заслуженное признание нашей многолетней работы по сохранению и популяризации промышленного наследия Урала», — рассказала директор Музейно-выставочного центра ПНТЗ Елена Агеева.

МВЦ ПНТЗ подтверждает лидерство в музейной сфере на национальном уровне. В 2025 году центр получил награды премии «Корпоративный музей» в номинациях «Развитие территорий», «Новая экспозиция» и «Наша история Победы». В 2024 году — гран-при в номинации «Лучшее музейное мероприятие». В 2023 году удостоился двух дипломов II степени за вклад в корпоративную социальную ответственность и развитие кадрового потенциала.