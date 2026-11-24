УрБК, Москва, 24.11.2026. Семейные переводы на личные счета россиян, в том числе регулярные, не попадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и Федеральной налоговой службой (ФНС), пишет ТАСС.

В пресс-службе Минфина уточнили, что контроль не затронет поступления от близких родственников и переводы, связанные с жизненными обстоятельствами и не имеющие отношения к предпринимательской деятельности. В зону риска попадут граждане, которые, вероятно, ведут бизнес без регистрации или уклоняются от уплаты налогов с регулярно получаемых доходов от других физических лиц.

Одним из главных критериев для передачи информации в ФНС станет превышение порога рисковых операций в размере 2,4 млн руб. в год. Эта сумма соответствует максимальному годовому доходу самозанятого и предельному доходу физического лица для применения ставки НДФЛ 13%. Автоматический обмен сведениями распространится на операции, совершенные с 1 января 2027 года.

Данные о переводах за 2026 год учитывать не будут, подчеркнули в Минфине. Конкретные критерии рисковых операций, а также порядок и периодичность обмена информацией определят в межведомственном соглашении между ЦБ и ФНС. Анализ будет проводиться регулярно и автоматически на основе риск-ориентированного подхода.