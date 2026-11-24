УрБК, Москва, 24.11.2026. Крупнейшие рекламодатели сократили размещение на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета». Это следует из данных EasyCommerce (входит в ГК Okkam).

Так, за восемь месяцев года на Wildberries у 20% крупнейших рекламодателей присутствие сократилось с 70% до 62% размещений, на «Яндекс Маркете» — с 84% до 73%. У Ozon их доля возросла с 82% до 84%. В EasyCommerce объясняют, что чем меньше доля лидеров в размещениях, тем больше места остается у менее заметных брендов, в том числе на главном баннере.

Отток части селлеров с маркетплейсов начался еще в IV квартале 2025 года, напоминают в компании, а рост CPM (costpermille — стоимости тысячи показов) приводит к тому, что бренды оптимизируют свои рекламные бюджеты внутри онлайн ритейл-медиа. Там добавляют, что в целом объем онлайн ритейл-медиа вырастет на 41% и достигнет 1,2 трлн руб. в 2027 году.

В «Яндекс Маркете» говорят, что рекламодатели при создании своих кампаний используют все большее количество доступных форматов продвижения: например, уже не только размещают баннерную рекламу, но и начинают интегрироваться в игровые механики маркетплейсов, выбирают для размещения несколько сервисов экосистемы, тестируют офлайн. В Ozon ответили изданию «Коммерсант», что поддерживают интерес улучшением эффективности инструментов и новыми решениями — например, добавили нативный баннер.