Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Екатеринбурге 19 ноября обозначил несколько факторов, от которых будут зависеть дальнейшие решения регулятора. При этом он оценил состояние российской экономики как умеренный рост, не увидел аномального оттока средств населения в наличные и отметил устойчивость спроса на жилье. Отдельно К. Тремасов обратил внимание на строительную активность Екатеринбурга, сравнив ее с Дубаем.

Одним из главных заявлений сессии стало предупреждение о возможности повышения ключевой ставки. По словам Кирилла Тремасова, Банк России рассчитывает на продолжение снижения инфляции и в базовом сценарии предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Однако для возобновления цикла снижения ставки регулятору необходимо увидеть разворот устойчивой инфляции вниз.

«Что будет условием длявозобновление цикла снижения ставки? В первую очередь, оценка инфляционной картины. Жесткость денежно-кредитных условий, которая достигнута в результате проведения этой политики, на наш взгляд, она достаточна, чтобы инфляционные тренды шли вниз. Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз. Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, то еще раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать возможным сценарием», — заявил советник председателя ЦБ.

Для возвращения к снижению ставки устойчивая инфляция должна вновь сместиться хотя бы в диапазон 4-5%. В сентябре регулятор оценивал ее на уровне 5–6% в пересчете на год. Таким образом, сам факт замедления общего роста цен не будет достаточным условием: ЦБ будет оценивать устойчивую составляющую инфляции и скорость ее снижения.

К. Тремасов подчеркнул, что повышение ставки не является базовым сценарием. Однако регулятор не исключает такого решения, если инфляционное давление сохранится или усилится. В октябрьском прогнозе ЦБ средняя ключевая ставка на 2027 год оценивалась в диапазоне 12,5–13,5%.

Еще одним фактором инфляции Кирилл Тремасов назвал выбытие производственных мощностей из-за атак беспилотников на предприятия, склады и центры обработки данных. По его словам, российская экономика уже работает в условиях ограниченных возможностей, в том числе из-за нехватки кадров. Безработица почти два года держится вблизи 2%.

«А когда происходит выбытие мощностей, получается, что наши возможности еще более снижаются. И чем более масштабно выбытие, чем более оно длительное и устойчивое, тем, по сути, больше инфляционное давление в экономике», — отметил он.

По словам советника главы ЦБ, если сокращение производственных возможностей будет продолжительным, регулятору придется учитывать это при принятии решений по денежно-кредитной политике в следующем году. В базовом сценарии Банк России рассчитывает, что выбывшие мощности удастся восстановить в течение года. Если этого не произойдет, инфляционные риски могут оказаться выше ожиданий.

На перспективы снижения ставки влияет не только спрос и поведение потребителей, но и способность экономики наращивать предложение товаров и услуг. При дефиците работников и ограниченных производственных возможностях дополнительное увеличение спроса может быстрее отражаться на ценах.

В то же время ноябрьский опрос предприятий Банка России свидетельствует о продолжении умеренного роста экономики. Индикатор бизнес-климата в ноябре почти не изменился и составил 1,1 пункта против 1 пункта в октябре.

«Опрос предприятий показывает, что экономика продолжает умеренно расти умеренными темпами», — сообщил К. Тремасов.

Он также обратил внимание на постепенное улучшение ожиданий компаний. Индекс, характеризующий ожидания предприятий, увеличивается четвертый месяц подряд. По оценке советника главы ЦБ, это говорит об улучшении настроений бизнеса.

При этом положительная динамика индикатора не означает, что все отрасли развиваются одинаково. Влияние на решения регулятора оказывают и ограничения со стороны предложения, и состояние рынка труда, и инфляционные ожидания. Именно поэтому Банк России продолжает оценивать не только текущие показатели деловой активности, но и устойчивость тенденций.

Отдельно К. Тремасов прокомментировал увеличение объема наличных денег в обращении. По его словам, ускоренный рост показателя в течение года не свидетельствует о массовом уходе граждан из банков.

«У нас в течение года наблюдалось сильное отклонение от сезонности, то есть рост наличных был быстрее, чем обычно происходит. Но есть один момент, на который аналитики часто не обращают внимания, у нас в предыдущие два года доля наличных в денежной массе сильно сократилась и сейчас происходит по сути возвращение на долгосрочный, нормальный тренд. Ничего аномального с наличностью здесь нет», — пояснил он.

Советник председателя ЦБ связал изменение динамики с тем, что в предыдущие два года на фоне высоких процентных ставок население предпочитало держать меньше денег в наличной форме. Теперь доля наличных постепенно возвращается к долгосрочным значениям, но, по оценке К. Тремасова, остается ниже прежнего тренда.

Поэтому наблюдаемый рост наличности регулятор не рассматривает как признак панического оттока средств из кредитных организаций.

Региональным сюжетом сессии стала оценка рынка недвижимости Екатеринбурга. Кирилл Тремасов отметил высокую строительную активность в городе и сравнил количество одновременно возводимых высоток в центре с Дубаем.

«Много езжу по стране, но Екатеринбург удивил. Выхожу в центр — три высотки строится. Такое только в Дубае видел — чтобы одномоментно, сразу и в центре шло активное многоэтажное строительство. И везде по городу идет строительство домов», — сказал он.

По оценке советника главы ЦБ, активность застройщиков может свидетельствовать о сохраняющемся спросе на жилье. Он отметил, что спрос на российском рынке остается хорошим и может увеличиться по мере снижения процентных ставок. В частности, продолжает расти доля рыночной ипотеки.

При этом доступность жилья зависит не только от стоимости кредитов, но и от конкуренции между строительными компаниями. К. Тремасов обратил внимание на данные «Дом.РФ»: доля проданного жилья в строящихся домах составляет около 28%. По его словам, в последний год этот показатель стабилизировался и не снижается, несмотря на увеличение объемов строительства.

Сейчас, по мнению К. Тремасова, на рынке одновременно сохраняются значительные объемы нового предложения и спрос на жилье. Дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от стоимости ипотеки и способности застройщиков конкурировать за покупателя.

В целомвыступление К. Тремасова показало, что регулятор рассматривает перспективы смягчения денежно-кредитной политики с учетом нескольких разнонаправленных факторов. Умеренный рост экономики и улучшение ожиданий бизнеса соседствуют с ограничениями производства, дефицитом кадров и рисками ускорения инфляции, но советник придерживается оптимистичных прогнозов. В оценке перспектив строительного рынка Екатеринбурга, советник считает, что снижение ставок может поддержать спрос, однако доступность жилья будет зависеть и от ценовой конкуренции застройщиков.