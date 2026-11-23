Представители бизнеса на коммуникационной сессии Банка России в Екатеринбурге заявили о сокращении инвестиционной активности, дорогом финансировании и необходимости повышать производительность труда на фоне дефицита кадров. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ответ отметил, что снижение ключевой ставки само по себе не гарантирует удешевления долгосрочных кредитов: на их стоимость влияют инфляционные ожидания и спрос на капитал, а возможности предприятий ограничивает также рост цен на оборудование и другие инвестиционные товары.

Дискуссия «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики» состоялась 19 ноября. В ней участвовали первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, независимый эксперт Денис Репников, собственник компании «Финдиректория» и представитель «Деловой России» Оксана Бондаренко, начальник экономического управления Уральского главного управления Банка России Василий Щербаков и советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Одной из центральных тем обсуждения стала доступность заемных средств для предприятий. Александр Породнов обратил внимание на ухудшение ряда экономических показателей в Свердловской области. По приведенным им данным, за январь–сентябрь 2026 года промышленное производство в регионе сократилось на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года, объем строительных работ — на 4,6%, грузооборот — на 18,7%. Финансовый результат организаций уменьшился на 65,9%, а реальная заработная плата выросла на 1% против 4,8% годом ранее.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие, по словам Александра Породнова, составили 340 млрд руб., что на 19% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Он уточнил, что статистику инвестиций следует оценивать с учетом изменений в составе учитываемых товаров, однако общий тренд на снижение, по его мнению, очевиден. Компании пересматривают инвестиционные программы, переносят их или отказываются от части проектов. Небольшие снижения ключевой ставки пока не оказывают существенного влияния на решения предприятий.

А. Породнов подчеркнул, что бизнесу необходимы средства для внедрения новых технологий и оборудования. При этом он отдельно уточнил, что не предлагает массовое льготное кредитование: такие программы должны быть адресными и распространяться на приоритетные направления, определенные государством. Речь идет о доступности обычных кредитных ресурсов. В качестве желательного ориентира он назвал ставку 7,5%, действовавшую в конце 2022 года.

Еще одним ограничением для экономики Александр Породнов назвал демографическую ситуацию. «Дефицит квалифицированных кадров есть, он естественный, он нормальный, и он останется на ближайшие 10—15 лет, пока нынешние школьники не выйдут на рынок труда», — сказал он.

В этих условиях повышение производительности становится для предприятий необходимостью, однако требует инвестиций в оборудование и технологии. Возникает замкнутый круг: высокая стоимость кредитов ограничивает модернизацию, а рост заработных плат без сопоставимого повышения производительности создает дополнительные инфляционные риски.

А. Породнов также обратил внимание на механизм формирования ценовых ожиданий. Пересматривая долгосрочные договоры, компании учитывают прогноз инфляции, повышение МРОТ и собственных расходов, после чего направляют контрагентам новые коммерческие предложения. Партнеры закладывают эти изменения в свои расчеты и также сообщают регулятору о высоких ценовых ожиданиях. По мнению представителя бизнеса, государству необходимо найти способ разорвать этот круг.

Кирилл Тремасов в ответ предложил оценивать инвестиционные возможности предприятий не только с точки зрения стоимости заемных средств, но и с учетом динамики цен на капитальные товары. По его данным, за девять месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал составили около 27 трлн руб. и номинально выросли на 3,1%. Однако дефлятор инвестиционных товаров и услуг увеличился более чем на 12%, поэтому в реальном выражении инвестиции сократились на 8,5%.

«Что для бизнеса лучше? Что вы получите дешевые кредиты? Но при этом цены на все, что вам нужно для осуществления инвестпроекта, подскочат в два раза. Или вы получите кредит чуть подороже, но динамика цен на инвест-продукцию будет стабильной», — сказал Кирилл Тремасов.

По его словам, при высокой инфляции часть инвестиционных проектов перестает быть экономически целесообразной даже при снижении процентной ставки. Кроме того, стоимость долгосрочных денег определяется балансом спроса и предложения капитала. При высоких инфляционных ожиданиях владельцы сбережений не готовы размещать средства под низкие проценты, тогда как спрос предприятий на финансирование остается значительным.

К. Тремасов связал высокий уровень ставок в экономике в том числе с инвестиционным бумом предыдущих лет. После 2022 года реальные инвестиции выросли почти на треть, что увеличило потребность компаний в капитале. Корпоративное кредитование, по его словам, продолжает расти примерно на 15% в год. Такие темпы он считает высокими с точки зрения ценовой стабильности.

Отдельно участники обсудили ситуацию на рынке труда. Оксана Бондаренко отметила, что искать топ-менеджеров стало проще, а зарплатные ожидания некоторых специалистов снизились. При этом дефицит линейного персонала сохраняется, в том числе на промышленных предприятиях. Для подготовки работников компании взаимодействуют с вузами.

Одним из способов компенсировать нехватку кадров О. Бондаренко назвала автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта. По ее словам, предприниматели рассматривают использование ИИ-агентов для оптимизации процессов и снижения себестоимости. Она рассказала и о случаях в компаниях, когда прибыль после обучения сотрудников и внедрения изменений в производственные процессы выросла в два раза.

О. Бондаренко также призвала предпринимателей внимательнее анализировать финансовые модели, в том числе доходность собственных вложений, чистую рентабельность и процентную кредитную нагрузку. По ее мнению, одной оценки чистой прибыли недостаточно, чтобы определить допустимый объем заимствований.

Независимый эксперт Денис Репников согласился с тем, что гонка зарплат в значительной степени замедлилась.

«Я думаю, что гонка зарплат в определенной степени прекратилась. Как минимум, идет уже такой сильно затухающий процесс», — отметил он.

По словам Дениса Репникова, возможности экономики ограничены одновременно по нескольким направлениям: трудовыми ресурсами и производственными мощностями. Дополнительное стимулирование спроса в такой ситуации, по его оценке, может приводить преимущественно к инфляции, а не к росту производства. При этом динамика корпоративного кредитования заметно различается по отраслям. Эксперт отметил активность пищевой промышленности, розничной торговли, электроэнергетики и химического производства. Более сложная ситуация складывается в отдельных сегментах машиностроения, сельском хозяйстве, деревообработке, металлургии и транспорте.

Начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Василий Щербаков подчеркнул, что экономическая ситуация в регионах Уральского макрорегиона неоднородна. Фронтального снижения активности во всех отраслях и субъектах нет, однако инвестиционная активность сокращается более широко. Среди причин он назвал завершение проектов, начатых в предыдущие годы, и перенос новых инвестиций на фоне неопределенности. По его словам, инфляция в регионах Урала, которая ранее была ниже общероссийской, в последние месяцы стала превышать средний показатель по стране.

К. Тремасов напомнил, что Банк России приостановил снижение ключевой ставки после ускорения устойчивой инфляции. Одним из факторов он назвал бюджетную политику: увеличение дефицита создает дополнительный спрос, который приходится сдерживать денежно-кредитными инструментами. Среди других рисков он упомянул повышение тарифов ЖКХ и возможное длительное выбытие производственных мощностей. Устойчивое снижение инфляции и инфляционных ожиданий, по его словам, остается необходимым условием для дальнейшего удешевления кредитов.