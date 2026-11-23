УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. У жителей Свердловской области остается последняя неделя, чтобы уплатить имущественные налоги за 2025 год — крайний срок установлен на 1 декабря 2026 года. Речь идет о налогах на квартиры, дома, земельные участки и автомобили.

В текущем году налоговые уведомления преимущественно рассылаются в электронном виде. Их можно найти: в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги» — в разделах «Платежи» либо «Налоги и финансы».

Бумажные уведомления по почте получают только те граждане, которые не пользуются электронными сервисами. При этом отсутствие бумажного письма не освобождает от обязанности уплатить налог. Кроме того, уведомления не направляют в ряде случаев:

• если гражданин полностью освобожден от уплаты налога;

• если общая сумма начислений не превышает 300 руб.;

• если документ был направлен исключительно в электронном формате.

Если уведомление не поступило ни в один из личных кабинетов, рекомендуется самостоятельно проверить начисления либо обратиться за получением документа в налоговую инспекцию или МФЦ. В МФЦ можно подать заявление на выдачу уведомления.

В налоговых уведомлениях за 2025 год граждане увидят не только итоговую сумму к уплате, но и детализацию расчета, включая сведения по НДФЛ: источники дохода, применяемые ставки и суммы удержанного налога. При наличии облагаемого налогом имущества и отсутствии уведомления следует обратиться в ФНС. Если в начислениях обнаружены ошибки, необходимо запросить проверку в налоговой инспекции.

Оплатить налоги можно несколькими способами:

• через сервисы ФНС;

• на портале «Госуслуги»;

• в мобильном приложении банка либо в отделении кредитной организации.