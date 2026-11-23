УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. В Свердловской области фиксируется рост числа кибератак на крупные компании. Главным фактором риска становятся уязвимости в контурах их подрядчиков, разработчиков и сервисных организаций, рассказал генеральный директор Уральского центра систем безопасности Валентин Богданов в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС‑Урал».

По его словам, крупные предприятия надежно защищены от традиционных киберугроз, однако злоумышленники все чаще используют в качестве вектора атаки менее защищенных партнеров. «Выявляем все больший и больший набор атак через подрядчиков, как ни странно, да. То есть напрямую крупные серьезные предприятия нередко уже вполне себе защищены от традиционных кибератак. Однако подрядчики, разработчики, какие‑то сервисные компании зачастую могут стать жертвами злоумышленников», — пояснил В. Богданов.

Дополнительную динамику угрозам придает распространенность классических методов кибермошенничества. Как отметил начальник сервисного центра «Информационная безопасность» Сбербанка Виталий Суворов, лидирующую позицию по частоте по‑прежнему занимает фишинг — кража данных с помощью поддельных сайтов и рассылок. Кроме того, фиксируются DDoS‑атаки на инфраструктуру. При этом наблюдается явное смещение вектора атак: если ранее основной фокус злоумышленников приходился на крупные корпорации, то сейчас приоритет смещается в сторону их более мелких партнеров и подрядчиков, добавил В. Суворов.