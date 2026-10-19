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Мощность DDoS-атак в России за год выросла на 46%

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Потрочин

УрБК, Москва, 19.10.2026. Максимальная мощность DDoS-атак по объему трафика в России за девять месяцев 2026 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднее количество таких инцидентов сократилось на 65%. Об этом сообщили в «МегаФоне» со ссылкой на статистику сервиса защиты от DDoS-атак.

По данным компании, максимальная скорость отправки пакетов при атаках увеличилась на 67% год к году. Пиковое значение выросло с 72,2 тыс. пакетов в секунду в 2025 году до рекордных 94 тыс. Медианная мощность атак увеличилась на 30%, а скорость отправки пакетов — на 41%.

Количество атак на государственный сектор и компании, работающие в сегменте B2C, сократилось более чем в два раза. Среди компаний, работающих в сегменте B2B, снижение составило 47%.

Максимальная продолжительность атаки в 2026 году достигла семи суток. Для сравнения, в 2025 году самый длительный инцидент продолжался три дня, а в 2024 году — девять дней. Второй год подряд больше всего атак фиксируют по субботам, тогда как в 2024 году наиболее активным днем был понедельник.

«Тенденция перехода от количества к качеству сохраняется. Злоумышленники делают ставку не на масштаб, а на изощренность — активно используют комбинации разных параметров: смешивают типы трафика, варьируют уровни и временные профили атак, чтобы обойти защиту. И главным ускорителем здесь выступает ИИ: он автоматизирует разведку и поиск уязвимостей, в реальном времени адаптирует вредоносный код под реакции систем защиты и генерирует сложные, вариативные паттерны трафика — за счет этого атаки становятся мощнее», — отметила руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности «МегаФона» Наталья Глинина.

Согласно исследованию «МегаФона» «Индекс кибербезопасности», в котором участвовали более 400 российских компаний, DDoS-атаки стали наиболее распространенной киберугрозой: на них приходится 42% инцидентов. Среди компаний, столкнувшихся с такими атаками, 42% сообщили об убытках до 1 млн руб., остальные 58% — о потерях свыше 1 млн руб.

В компании также отмечают рост интереса злоумышленников к малому и среднему бизнесу, уровень защиты которого, по оценке специалистов, зачастую ниже, чем у крупных организаций. Помимо нарушения работы сервисов, DDoS-атаки могут сопровождаться внедрением вредоносного программного обеспечения для шифрования данных.

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