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Число DDoS-атак на российские структуры за год выросло в два раза

УрБК, Москва, 18.03.2025. В 2024 году на российские структуры было совершено 508 тыс. DDoS-атак, что почти в два раза больше, чем в 2023 году, но в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в группе компаний «Солар».

При этом мощность DDoS-атак за последний год увеличилась в 3,5 раза.

Максимальная продолжительность атаки в 2024 году составила 36 дней, что в восемь раз меньше показателя предыдущего года. Эксперты предполагают, что хакеры сосредоточились на атаках на уязвимые организации.
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