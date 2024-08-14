Число DDoS-атак на российские структуры за год выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. За семь месяцев 2024 года специалисты «МегаФона» зарегистрировали свыше 2,4 тыс. ...09.08.2024 Количество DDoS-атак на территории УрФО увеличилось в три раза
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Количество DDoS-атак в Уральском федеральном округе (УрФО) увеличилось в три раза. Об ...05.08.2024 В июле число кибератак на российский финансовый сектор увеличилось почти до 50 тысяч
УрБК, Москва, 05.08.2024. В июле число DDoS-атак на российский финансовый сектор увеличилось почти до 50 тыс. В период ...26.04.2023 На российские банки за квартал было произведено около сотни хакерских атак
УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...17.05.2018 Более 30% российских компаний не имеют средств защиты от DDoS-атак
УрБК, Москва, 17.05.2018. Более 30% российских компаний не опасаются DDoS-атаки, поэтому не имеют средств защиты от ...