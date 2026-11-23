УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. В Свердловской области в ноябре на 28% вырос суммарный показатель аудитории сайтов российских горнолыжных курортов, а продажи товаров для горнолыжного спорта выросли на 25% за год.

Специалисты «МегаФона» проанализировали динамику трафика на сайты популярных российских зимних курортов, а динамику продаж экипировки, специальной одежды изучили аналитики Авито.

Наиболее активно сайтами горнолыжных курортов интересовались екатеринбуржцы в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 44% суммарного показателя аудитории. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (25%) и 25–34 лет (17%).

Подготовка к сезону заметна и по активности на специализированных ресурсах. Аудитория порталов покупки ски-пассов выросла более чем на 84%, а число пользователей сайтов спортивных магазинов, в ассортименте которых представлена экипировка для зимнего катания, увеличилось на 5%.

По числу посетителей официальных сайтов лидируют горнолыжные курорты Краснодарского края. Наибольший интерес пользователей вызвала «Красная Поляна», следом расположились «Газпром-Поляна» и «Роза Хутор». В пятерку лидеров также вошли «Охта Парк» в Ленинградской области и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Далее в рейтинге — «Игора», «Эльбрус» и «Большой Вудъявр».

Однако по динамике трафика лидирует Шерегеш: объем использованного трафика на сайте курорта вырос почти втрое. На втором месте оказался «Газпром-Поляна» (рост в 2,6 раза). На третьей строчке разместился курорт «Солнечная долина» (+68%). В пятерку также вошли официальные ресурсы «Эльбруса» (+66%) и «Архыза» (+45%).

В октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для этого вида спорта выросли на 25%. В основном пользователи покупают товары на ресейле — на них пришлось 73% продаж.

Беговые лыжи стали покупать на 10% чаще. В среднем новые они стоили 21 тыс. руб. и 8 тыс. руб. при покупке «с рук». Продажи горных лыж выросли на 3%. Они в среднем обходились в 43 тыс. руб. новые и 16 тыс. руб. на ресейле. Сноуборды стали покупать чаще на 10%: новые в среднем покупали за 38 тыс. руб., бывшие в употреблении — за 17 тыс. руб.

На Авито активно покупают и ботинки, и крепления — продажи год к году выросли на 22%. В новом состоянии их покупали в среднем за 14 тыс. руб., на ресейле — за 6 тыс. руб. Продажи защиты и экипировки увеличились на 38%. Средняя цена новой составила 9 тыс., в ресейле — 4 тыс. руб.

Продажи горнолыжной одежды выросли на 43%. Чаще всего на Авито покупают горнолыжные куртки — на них приходится 15% продаж в категории «Одежда и аксессуары». Также спросом пользуются горнолыжные комбинезоны (8%), горнолыжные брюки (7%), перчатки (5%), термобелье (1%) и защитные шорты (1%).

Аксессуары для этого вида спорта за год стали покупать на 53% активнее. Чаще всего на платформе берут чехлы на лыжи или сноуборды — доля их продаж в категории составила 51%. 7% пришлось на рюкзаки, 4% — на сумки.