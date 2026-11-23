УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Представители дорожной отрасли Приволжского федерального округа (ПФО) обсудили на бизнес-завтраке в Казани использование в строительстве нерудных материалов, включая щебень из сырья доменного производства ЕВРАЗа. Организовал пресс-завтрак ЕВРАЗ.

В департаменте внешних коммуникаций предприятия сообщили, что шлаковый щебень применяется в различных слоях дорожной одежды — в слоях основания и асфальтобетонных покрытиях. Материал уже использовался при строительстве М-12 в Чувашии и Татарстане, а также при ремонте дорожного полотна в Нижнем Тагиле: после двух лет эксплуатации на дороге не появилось трещин, выбоин и ям.

«Шлаковый щебень — экологичный и надежный материал. Мы налаживаем диалог с участниками дорожного строительства и начинаем переговоры с потенциальными заказчиками в регионе. Уверены, что такой материал — ключ к долговечности и экономической эффективности наших дорог», — отметил директор по продажам попутной продукции ЕВРАЗ ТК Ярослав Иванов.

Использование нерудных материалов в дорожном строительстве является мировым трендом. В ряде государств сформированы зрелые рынки вторичных материалов. При этом степень вовлечения вторичных материалов в дорожно-строительную отрасль заметно различается: в одних регионах доля вторичного щебня достигает 15–20%, в других остается существенно ниже. В России доля вторичного щебня пока не превышает 3%. Поддержку спросу на него оказывает более гибкое ценообразование в сравнении с природным камнем, а также федеральная программа на вовлечение в товарооборот не менее 25% промышленных вторичных ресурсов, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.