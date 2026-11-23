УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. В Свердловской области по президентской программе догазификации техническая возможность подключения к газу обеспечена для более чем 76,7 тыс. земельных участков. Как сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в национальном мессенджере «Макс», к границам этих участков уже подведен газ, а почти 53 тыс. частных домовладений фактически перешли на голубое топливо.

Развитие газификации в регионе ведется с октября 2021 года. За этот период построено свыше 3,5 тыс. км газопроводов — это создало условия для подключения порядка 94 тыс. домовладений. В настоящее время продолжается масштабное расширение инфраструктуры: в стадии строительства находятся около 2,8 тыс. газопроводов, которые позволят подключить примерно 20 тыс. домов. Кроме того, ведется проектирование сетей ещё для 13,5 тыс. домовладений.

Существенную роль в реализации программы играет финансовая поддержка жителей. В 2026 году на эти цели выделено свыше 1 млрд рублей. Всего за время действия программы мерами поддержки воспользовались более 26,6 тыс. свердловчан. В результате мероприятий по догазификации жилищные условия улучшили свыше 200 тыс. жителей региона.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер добавил, что работа по расширению возможностей подключения к газу остается одним из приоритетов. «Мы последовательно расширяем возможности для подключения: строим новые сети, развиваем газотранспортную инфраструктуру и предусматриваем меры поддержки для тех, кому необходима помощь при проведении газа непосредственно в дом», — рассказал глава региона.