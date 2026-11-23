УрБК, Москва, 23.11.2026. Российским стройкам остро не хватает каменщиков, монолитчиков, сварщиков, отделочников и специалистов среднего звена. Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову.

Найти достаточно сотрудников внутри страны не удается, а зависимость от иностранной рабочей силы несет риски, отмечает автор письма. Бизнес готов оснащать колледжи и вкладываться в целевую подготовку студентов, но налоговые льготы за такую помощь почти не работают, считают в ТПП. Как указано в письме, с 2026 года компании могут применять инвестиционный налоговый вычет — уменьшать налог на прибыль на сумму до 100% расходов на безвозмездную передачу денег и имущества учебным заведениям. Однако воспользоваться этой мерой мешают три ограничения.

Первое — компания и колледж должны находиться в одном регионе. При этом федеральные генподрядчики, зарегистрированные в Москве или Санкт-Петербурге, ведут работы по всей стране. Оснащать мастерские более чем в 20 субъектах ради небольшой экономии на налогах невыгодно и организационно сложно, говорится в документе.

Второе препятствие — размер льготы. Даже в Нижегородской области, которую ТПП приводит как пример прогрессивного подхода, предельная сумма составляет 25 млн рублей. Для крупных девелоперов это несопоставимо с масштабом кадровых потребностей, считают в палате.

Третья проблема — разные правила на местах: бизнесу приходится изучать десятки законов, что увеличивает нагрузку и сдерживает вложения.

Последствия территориальных ограничений ТПП показывает на примере строительного колледжа в Великом Новгороде. Он готовит рабочих и специалистов для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: местным стройкам столько сотрудников не нужно. Поскольку колледж и предприятия находятся в разных регионах, вычета не положено. В итоге компании лишаются дополнительного стимула поддерживать подготовку будущих кадров.

Поэтому палата предлагает разрешить строительному бизнесу пользоваться льготой при оснащении или финансировании колледжей в других субъектах федерации. Условием станет трехстороннее соглашение между компанией, учебным заведением и органом исполнительной власти региона, где оно расположено. Документ должен гарантировать выпускникам трудоустройство в этой организации не менее чем на три года.

Еще одна инициатива ТПП — учитывать денежные стипендии и оплату обучения студентов-целевиков в расходах, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. Это позволит снизить платежи в бюджет. Обязательное условие — последующая работа в отрасли. Наконец, объединение просит разработать типовой региональный закон с максимальными лимитами вычета для строительной отрасли. В палате считают, что это обеспечит единые правила по всей стране.

Письмо от ТПП поступило на рассмотрение, подтвердили редакции «Известий» в пресс-службе Министерства финансов.