УрБК, Москва, 23.11.2026. Правительство закрепило за МВД полномочия по государственной регистрации владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Отправной точкой, после которой заработает механизм, будет принятие проекта Минтранса России о правилах регулирования и движения СИМ. После его издания МВД в течение шести месяцев внесет акты в правительство.

Эта мера призвана помочь устанавливать виновника аварии с их участием. Об этом заявил старший инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Стельмах на круглом столе «На самокатах — по правилам» в рамках «Транспортной недели — 2026», пишут «Ведомости».

У служб доставки прибавится административной работы, но регистрация вряд ли станет основной причиной роста тарифов, комментируют инициативу эксперты.

На прошлой неделе в Екатеринбурге депутаты поддержали внесение изменений в правила благоустройства, которые упорядочат размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) на городских территориях и закрепят механизм контроля за работой операторов сервисов проката.

Одно из нововведений — создание перечня разрешенных мест размещения прокатных СИМ. Проект также устанавливает требования к расположению стоянок. Их предлагается организовывать вдоль тротуаров со стороны, удаленной от проезжей части, в буферных зонах между тротуарами и велодорожками.